増刊号・MOOK 最新号

2025-2026 EUROPE SOCCER TODAY 完結編

定価1650円（税込）／A4変 2025-2026

EUROPE SOCCER TODAY

ヨーロッパサッカー・トゥデイ完結編 Amazonで購入

Amazonで購入 セブンネットで購入

セブンネットで購入 楽天で購入

楽天で購入 BASEで購入

C O N T E N T S

UEFA CHAMPIONS LEAGUE



【マッチレポート】

FINAL

WSD選定MVP&ベスト11

SEMI-FINALS

QUAETER-FINALS

ROUND of 16

リザルト



UEFA EUROPA LEAGUE FINAL

リザルト

UEFA CONFERENCE LEAGUE FINAL

リザルト



ENGLAND PREMIER LEAGUE プレミアリーグ



ARSENAL アーセナル

MANCHESTER CITY マンチェスター・シティ

MANCHESTER UNITED マンチェスター・ユナイテッド

ASTON VILLA アストン・ビラ

LIVERPOOL リバプール

BOURNEMOUTH ボーンマス

SUNDERLAND サンダーランド

BRIGHTON ブライトン

CHELSEA チェルシー

TOTTENHAM トッテナム

BRENTFORD ブレントフォード

FULHAM フルアム

NEWCASTLE ニューカッスルEVERTON エバートン

LEEDS UNITED リーズ・ユナイテッド

CRYSTAL PALACE クリスタル・パレス

NOTTINGHAM FOREST ノッティンガム・フォレスト

WEST HAM ウェストハム

BURNLEY バーンリー

WOLVERHAMPTON ウォルバーハンプトン



スタッツリーダー

WSD AWARD & BEST 11

国内カップ戦&２部リーグ結果



SPAIN LA LIGA ラ・リーガ



FC BARCELONA バルセロナ

REAL MADRID レアル・マドリー

VILLARREAL ビジャレアル

ATLETICO MADRID アトレティコ・マドリー

BETIS ベティス

CELTA セルタ

GETAFE ヘタフェ

RAYO VALLECANO ラージョ・バジェカーノ

VALENCIA バレンシア

REAL SOCIEDAD レアル・ソシエダ

ESPANYOL エスパニョール

ATHLETIC BILBAO アスレティック・ビルバオ

SEVILLA セビージャ

ALAVES アラべス

ELCHE エルチェ

LEVANTE レバンテ

OSASUNA オサスナ

MALLORCA マジョルカ

GIRONA ジローナ

OVIEDO オビエド



スタッツリーダー

WSD AWARD & BEST 11

国内カップ戦＆２部リーグ結果



ITALY SERIE A セリエＡ



INTER インテル

NAPOLI ナポリ

AS ROMA ローマ

COMO コモ

AC MILAN ミラン

JUVENTUS ユベントス

ATALANTA アタランタ

BOLOGNA ボローニャ

LAZIO ラツィオ

UDINESE ウディネーゼ

SASSUOLO サッスオーロ

TORINO トリノ

PARMA パルマ

CAGLIARI カリアリ

FIORENTINA フィオレンティーナ

GENOA ジェノア

LECCE レッチェ

CREMONESE クレモネーゼ

VERONA ヴェローナ

PISA ピサ



スタッツリーダー

WSD AWARD & BEST 11

国内カップ戦＆２部リーグ結果



GERMANY BUNDESLIGA ブンデスリーガ



BAYERN M?NCHEN バイエルン

BORUSSIA DORTMUND ドルトムント

RB LEIPZIG RBライプツィヒ

VfB STUTTGART シュツットガルト

TSG HOFFENHEIM ホッフェンハイム

BAYER 04 LEVERKUSEN レバークーゼン

SC FREIBURG フライブルク

EINTRACHT FRANKFURT フランクフルト

FC AUGSBURG アウクスブルク

1.FSV MAINZ 05 マインツ

1.FC UNION BERLIN ウニオン・ベルリン

BORUSSIA MG ボルシア・メンヘングラッドバッハ

HAMBURGER SV ハンブルガーＳＶ

1.FC K?LN ケルン

WERDER BREMEN ブレーメン

VfL WOLFSBURG ヴォルフスブルク

1.FC HEIDENHEIM ハイデンハイム

FC ST. PAULI ザンクトパウリ



スタッツリーダー

WSD AWARD & BEST 11

国内カップ戦＆２部リーグ結果



FRANCE LIGUE 1 リーグ・アン



PARIS SAINT-GERMAIN パリ・サンジェルマン

RC LENS RCランス

LILLE リール

LYON リヨン

MARSEILLE マルセイユ

AS MONACO モナコ



WSD AWARD & BEST 11

国内カップ戦＆２部リーグ結果



PORTUGAL LIGA PORTUGAL リーガポルトガル

FC PORTO ポルト

国内カップ戦＆２部リーグ結果



NETHERLANDS EREDIVISIE エールディビジ

PSV

国内カップ戦＆２部リーグ結果



OTHER LEAGUES

その他のリーグの順位表と得点王



UEFA COUNTRY RANKING