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2025-2026 EUROPE SOCCER TODAY 完結編
C O N T E N T S
UEFA CHAMPIONS LEAGUE
【マッチレポート】
FINAL
WSD選定MVP&ベスト11
SEMI-FINALS
QUAETER-FINALS
ROUND of 16
リザルト
UEFA EUROPA LEAGUE FINAL
リザルト
UEFA CONFERENCE LEAGUE FINAL
リザルト
ENGLAND PREMIER LEAGUE プレミアリーグ
ARSENAL アーセナル
MANCHESTER CITY マンチェスター・シティ
MANCHESTER UNITED マンチェスター・ユナイテッド
ASTON VILLA アストン・ビラ
LIVERPOOL リバプール
BOURNEMOUTH ボーンマス
SUNDERLAND サンダーランド
BRIGHTON ブライトン
CHELSEA チェルシー
TOTTENHAM トッテナム
BRENTFORD ブレントフォード
FULHAM フルアム
NEWCASTLE ニューカッスルEVERTON エバートン
LEEDS UNITED リーズ・ユナイテッド
CRYSTAL PALACE クリスタル・パレス
NOTTINGHAM FOREST ノッティンガム・フォレスト
WEST HAM ウェストハム
BURNLEY バーンリー
WOLVERHAMPTON ウォルバーハンプトン
スタッツリーダー
WSD AWARD & BEST 11
国内カップ戦&２部リーグ結果
SPAIN LA LIGA ラ・リーガ
FC BARCELONA バルセロナ
REAL MADRID レアル・マドリー
VILLARREAL ビジャレアル
ATLETICO MADRID アトレティコ・マドリー
BETIS ベティス
CELTA セルタ
GETAFE ヘタフェ
RAYO VALLECANO ラージョ・バジェカーノ
VALENCIA バレンシア
REAL SOCIEDAD レアル・ソシエダ
ESPANYOL エスパニョール
ATHLETIC BILBAO アスレティック・ビルバオ
SEVILLA セビージャ
ALAVES アラべス
ELCHE エルチェ
LEVANTE レバンテ
OSASUNA オサスナ
MALLORCA マジョルカ
GIRONA ジローナ
OVIEDO オビエド
スタッツリーダー
WSD AWARD & BEST 11
国内カップ戦＆２部リーグ結果
ITALY SERIE A セリエＡ
INTER インテル
NAPOLI ナポリ
AS ROMA ローマ
COMO コモ
AC MILAN ミラン
JUVENTUS ユベントス
ATALANTA アタランタ
BOLOGNA ボローニャ
LAZIO ラツィオ
UDINESE ウディネーゼ
SASSUOLO サッスオーロ
TORINO トリノ
PARMA パルマ
CAGLIARI カリアリ
FIORENTINA フィオレンティーナ
GENOA ジェノア
LECCE レッチェ
CREMONESE クレモネーゼ
VERONA ヴェローナ
PISA ピサ
スタッツリーダー
WSD AWARD & BEST 11
国内カップ戦＆２部リーグ結果
GERMANY BUNDESLIGA ブンデスリーガ
BAYERN M?NCHEN バイエルン
BORUSSIA DORTMUND ドルトムント
RB LEIPZIG RBライプツィヒ
VfB STUTTGART シュツットガルト
TSG HOFFENHEIM ホッフェンハイム
BAYER 04 LEVERKUSEN レバークーゼン
SC FREIBURG フライブルク
EINTRACHT FRANKFURT フランクフルト
FC AUGSBURG アウクスブルク
1.FSV MAINZ 05 マインツ
1.FC UNION BERLIN ウニオン・ベルリン
BORUSSIA MG ボルシア・メンヘングラッドバッハ
HAMBURGER SV ハンブルガーＳＶ
1.FC K?LN ケルン
WERDER BREMEN ブレーメン
VfL WOLFSBURG ヴォルフスブルク
1.FC HEIDENHEIM ハイデンハイム
FC ST. PAULI ザンクトパウリ
スタッツリーダー
WSD AWARD & BEST 11
国内カップ戦＆２部リーグ結果
FRANCE LIGUE 1 リーグ・アン
PARIS SAINT-GERMAIN パリ・サンジェルマン
RC LENS RCランス
LILLE リール
LYON リヨン
MARSEILLE マルセイユ
AS MONACO モナコ
WSD AWARD & BEST 11
国内カップ戦＆２部リーグ結果
PORTUGAL LIGA PORTUGAL リーガポルトガル
FC PORTO ポルト
国内カップ戦＆２部リーグ結果
NETHERLANDS EREDIVISIE エールディビジ
PSV
国内カップ戦＆２部リーグ結果
OTHER LEAGUES
その他のリーグの順位表と得点王
UEFA COUNTRY RANKING
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UDINESE ウディネーゼ
SASSUOLO サッスオーロ
TORINO トリノ
PARMA パルマ
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BAYER 04 LEVERKUSEN レバークーゼン
SC FREIBURG フライブルク
EINTRACHT FRANKFURT フランクフルト
FC AUGSBURG アウクスブルク
1.FSV MAINZ 05 マインツ
1.FC UNION BERLIN ウニオン・ベルリン
BORUSSIA MG ボルシア・メンヘングラッドバッハ
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