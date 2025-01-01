最新号

2025-2026 EUROPE SOCCER TODAY 完結編

定価1650円（税込）／A4変
2026年6月17日発売

2025-2026
EUROPE SOCCER TODAY
ヨーロッパサッカー・トゥデイ完結編

C O N T E N T S
UEFA CHAMPIONS LEAGUE

【マッチレポート】
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ROUND of 16
リザルト

UEFA EUROPA LEAGUE FINAL
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UEFA CONFERENCE LEAGUE FINAL
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ENGLAND　PREMIER LEAGUE　プレミアリーグ

ARSENAL　アーセナル
MANCHESTER CITY　マンチェスター・シティ
MANCHESTER UNITED　マンチェスター・ユナイテッド
ASTON VILLA　アストン・ビラ
LIVERPOOL　リバプール
BOURNEMOUTH　ボーンマス
SUNDERLAND　サンダーランド
BRIGHTON　ブライトン
CHELSEA　チェルシー
TOTTENHAM　トッテナム
BRENTFORD　ブレントフォード
FULHAM　フルアム
NEWCASTLE　ニューカッスルEVERTON　エバートン
LEEDS UNITED　リーズ・ユナイテッド
CRYSTAL PALACE　クリスタル・パレス
NOTTINGHAM FOREST　ノッティンガム・フォレスト
WEST HAM　ウェストハム
BURNLEY　バーンリー
WOLVERHAMPTON　ウォルバーハンプトン

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国内カップ戦&２部リーグ結果

SPAIN　LA LIGA　ラ・リーガ

FC BARCELONA　バルセロナ
REAL MADRID　レアル・マドリー
VILLARREAL　ビジャレアル
ATLETICO MADRID　アトレティコ・マドリー
BETIS　ベティス
CELTA　セルタ
GETAFE　ヘタフェ
RAYO VALLECANO　ラージョ・バジェカーノ
VALENCIA　バレンシア
REAL SOCIEDAD　レアル・ソシエダ
ESPANYOL　エスパニョール
ATHLETIC BILBAO　アスレティック・ビルバオ
SEVILLA　セビージャ
ALAVES　アラべス
ELCHE　エルチェ
LEVANTE　レバンテ
OSASUNA　オサスナ
MALLORCA　マジョルカ
GIRONA　ジローナ
OVIEDO　オビエド

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国内カップ戦＆２部リーグ結果

ITALY　SERIE A　セリエＡ

INTER　インテル
NAPOLI　ナポリ
AS ROMA　ローマ
COMO　コモ
AC MILAN　ミラン
JUVENTUS　ユベントス
ATALANTA　アタランタ
BOLOGNA　ボローニャ
LAZIO　ラツィオ
UDINESE　ウディネーゼ
SASSUOLO　サッスオーロ
TORINO　トリノ
PARMA　パルマ
CAGLIARI　カリアリ
FIORENTINA　フィオレンティーナ
GENOA　ジェノア
LECCE　レッチェ
CREMONESE　クレモネーゼ
VERONA　ヴェローナ
PISA　ピサ

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国内カップ戦＆２部リーグ結果

GERMANY　BUNDESLIGA　ブンデスリーガ

BAYERN M?NCHEN　バイエルン
BORUSSIA DORTMUND　ドルトムント
RB LEIPZIG　RBライプツィヒ
VfB STUTTGART　シュツットガルト
TSG HOFFENHEIM　ホッフェンハイム
BAYER 04 LEVERKUSEN　レバークーゼン
SC FREIBURG　フライブルク
EINTRACHT FRANKFURT　フランクフルト
FC AUGSBURG　アウクスブルク
1.FSV MAINZ 05　マインツ
1.FC UNION BERLIN　ウニオン・ベルリン
BORUSSIA MG　ボルシア・メンヘングラッドバッハ
HAMBURGER SV　ハンブルガーＳＶ
1.FC K?LN　ケルン
WERDER BREMEN　ブレーメン
VfL WOLFSBURG　ヴォルフスブルク
1.FC HEIDENHEIM　ハイデンハイム
FC ST. PAULI　ザンクトパウリ

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国内カップ戦＆２部リーグ結果

FRANCE　LIGUE 1　リーグ・アン

PARIS SAINT-GERMAIN　パリ・サンジェルマン
RC LENS　RCランス
LILLE　リール
LYON　リヨン
MARSEILLE　マルセイユ
AS MONACO　モナコ

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国内カップ戦＆２部リーグ結果

PORTUGAL　LIGA PORTUGAL　リーガポルトガル
FC PORTO　ポルト
国内カップ戦＆２部リーグ結果

NETHERLANDS　EREDIVISIE　エールディビジ
PSV
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