最新号

2026 MLB 選手名鑑

定価1500円（税込）／A4変
2026年3月5日発売

メジャーリーグ選手名鑑ガイド

MLB選手名鑑
全30球団主要選手詳細データ

MLB COMPLETE GUIDE

AMERICAN LEAGUE
アメリカン・リーグ

ア・リーグ地区別ペナントレース展望

東地区
BAL　ボルティモア・オリオールズ
BOS　ボストン・レッドソックス
NYY　ニューヨーク・ヤンキース
TB  　タンパベイ・レイズ
TOR　トロント・ブルージェイズ

中地区
CWS　シカゴ・ホワイトソックス
CLE　クリーブランド・ガーディアンズ
DET　デトロイト・タイガース
KC  　カンザスシティ・ロイヤルズ
MIN　ミネソタ・ツインズ

西地区
HOU　ヒューストン・アストロズ
LAA　 ロサンゼルス・エンジェルス
OAK　オークランド・アスレティックス
SEA 　シアトル・マリナーズ
TEX 　テキサス・レンジャーズ

NATIONAL LEAGUE
ナショナル・リーグ

ナ・リーグ地区別ペナントレース展望

東地区
ATL 　アトランタ・ブレーブス
MIA 　マイアミ・マーリンズ
NYM　ニューヨーク・メッツ
PHI  　フィラデルフィア・フィリーズ
WSH　ワシントン・ナショナルズ

中地区
CHC　シカゴ・カブス
CIN 　シンシナティ・レッズ
MIL 　ミルウォーキー・ブルワーズ
PIT  　ピッツバーグ・パイレーツ
STL　セントルイス・カーディナルス

西地区
AZ　  アリゾナ・ダイヤモンドバックス
COL　コロラド・ロッキーズ
LAD　ロサンゼルス・ドジャース
SD　  サンディエゴ・パドレス
SF　  サンフランシスコ・ジャイアンツ
 