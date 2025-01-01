最新号
2026年8月号
[巻頭特集]
NBAファイナル2026完全レポート
[第２特集]
夏の移籍市場大展望
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
2026 NBA FINALS
NBAファイナル2026完全レポート
[CHAMPION STORY]
NEW YORK KNICKS
ニューヨーク・ニックス
“アンダードッグ集団”が起こした奇跡
[MVP STORY]
JALEN BRUNSON
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
疑い続けられた男が、ニックス史上最高の選手へ
PLAYERS ASSESSMENTS ニックス×スパーズ 主要選手パフォーマンス診断
POST-MATCH COMMENTS 勝者＆敗者コメント
FINALSゲームレポート Game 1～５
FINALS TOPICS ファイナル厳選トピックス
TOP SHOES in the FINALS ファイナル着用シューズコレクション
[LOSER’S STORY]
SAN ANTONIO SPURS
サンアントニオ・スパーズ
“未来の王者”が進むべき道
[“元祖ニッキチ”特別コラム]
僕と、ニューヨークと、ニックスと
[TEAM STORY]
OKLAHOMA CITY THUNDER
オクラホマシティ・サンダー
「失敗の１年」
■各ラウンドレポート
[イースタン・カンファレンス決勝]
ニックス×キャバリアーズ
[ウエスタン・カンファレンス決勝]
サンダー×スパーズ
[イースタン・カンファレンス準決勝]
ピストンズ×キャバリアーズ／ニックス×シクサーズ
[ウエスタン・カンファレンス準決勝]
サンダー×レイカーズ／スパーズ×ウルブズ
[イースタン・カンファレンス１回戦]
ピストンズ×マジック／セルティックス×シクサーズ
ニックス×ホークス／キャバリアーズ×ラプターズ
[ウエスタン・カンファレンス１回戦]
サンダー×サンズ／スパーズ×ブレイザーズ
ナゲッツ×ウルブズ／レイカーズ×ロケッツ
プレーオフ全結果＆記録集
NBA 2025-26
トレーディングカード最新リリース情報局
[第２特集]
NBA 2026 OFFSEASON
夏の移籍市場大展望
[日本人プレーヤー①]
八村 塁（レイカーズ）
28歳、決断の夏
八村塁 去就予測
[TEAM STORY]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
名門の未来を左右する夏
[CLOSE UP]
The Summer of Giannis
ヤニス・アデトクンボ
ヤニスとバックス、終焉の時
■チーム別チェック
レイカーズ／セルティックス／ロケッツ
ナゲッツ／キャバリアーズ／ピストンズ
76ERS／ヒート／クリッパーズ／ウォリアーズ
その他のチーム 契約状況一覧
[NEXT STAR STORY]
NBAの未来を担う新世代BIG３
[日本人プレーヤー②]
河村勇輝（ブルズ）
“勝負の３年目”へ向け大事な夏
フィットしそうなチームは？
NBA 2025-26 SEASON
個人タイトル受賞者一覧
[現地ライターコラム]
NBA INSIDE 著：杉浦大介
NBAはタンキングを止められるか
新ロッタリー制度で見えた“本気度”
ALL-NBA ZONE 著：宮地陽子
第７戦ホームチームの勝率は直近５年で43.8％
数字が示すホームコート神話の変化
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★球団別 レジェンドの今＜マイアミ・ヒート編＞
★Duka’s TREASURE BOX：1999 THE NBA FINALS PROGRAM
★ＮＢＡムイミダスVol.355：激闘のファイナル！ 勝負を分けるのはディフェンスと“愛”？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★世界のバスケ事情最前線 第３回：カナダ
★栄光なきスターたち 第12回：ジャック・モリナス――カレッジ史上最大の八百長事件の首謀者
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
ご了承ください
[巻頭特集]
2026 NBA FINALS
NBAファイナル2026完全レポート
[CHAMPION STORY]
NEW YORK KNICKS
ニューヨーク・ニックス
“アンダードッグ集団”が起こした奇跡
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ジェイレン・ブランソン（ニックス）
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PLAYERS ASSESSMENTS ニックス×スパーズ 主要選手パフォーマンス診断
POST-MATCH COMMENTS 勝者＆敗者コメント
FINALSゲームレポート Game 1～５
FINALS TOPICS ファイナル厳選トピックス
TOP SHOES in the FINALS ファイナル着用シューズコレクション
[LOSER’S STORY]
SAN ANTONIO SPURS
サンアントニオ・スパーズ
“未来の王者”が進むべき道
[“元祖ニッキチ”特別コラム]
僕と、ニューヨークと、ニックスと
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OKLAHOMA CITY THUNDER
オクラホマシティ・サンダー
「失敗の１年」
■各ラウンドレポート
[イースタン・カンファレンス決勝]
ニックス×キャバリアーズ
[ウエスタン・カンファレンス決勝]
サンダー×スパーズ
[イースタン・カンファレンス準決勝]
ピストンズ×キャバリアーズ／ニックス×シクサーズ
[ウエスタン・カンファレンス準決勝]
サンダー×レイカーズ／スパーズ×ウルブズ
[イースタン・カンファレンス１回戦]
ピストンズ×マジック／セルティックス×シクサーズ
ニックス×ホークス／キャバリアーズ×ラプターズ
[ウエスタン・カンファレンス１回戦]
サンダー×サンズ／スパーズ×ブレイザーズ
ナゲッツ×ウルブズ／レイカーズ×ロケッツ
プレーオフ全結果＆記録集
NBA 2025-26
トレーディングカード最新リリース情報局
[第２特集]
NBA 2026 OFFSEASON
夏の移籍市場大展望
[日本人プレーヤー①]
八村 塁（レイカーズ）
28歳、決断の夏
八村塁 去就予測
[TEAM STORY]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
名門の未来を左右する夏
[CLOSE UP]
The Summer of Giannis
ヤニス・アデトクンボ
ヤニスとバックス、終焉の時
■チーム別チェック
レイカーズ／セルティックス／ロケッツ
ナゲッツ／キャバリアーズ／ピストンズ
76ERS／ヒート／クリッパーズ／ウォリアーズ
その他のチーム 契約状況一覧
[NEXT STAR STORY]
NBAの未来を担う新世代BIG３
[日本人プレーヤー②]
河村勇輝（ブルズ）
“勝負の３年目”へ向け大事な夏
フィットしそうなチームは？
NBA 2025-26 SEASON
個人タイトル受賞者一覧
[現地ライターコラム]
NBA INSIDE 著：杉浦大介
NBAはタンキングを止められるか
新ロッタリー制度で見えた“本気度”
ALL-NBA ZONE 著：宮地陽子
第７戦ホームチームの勝率は直近５年で43.8％
数字が示すホームコート神話の変化
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★球団別 レジェンドの今＜マイアミ・ヒート編＞
★Duka’s TREASURE BOX：1999 THE NBA FINALS PROGRAM
★ＮＢＡムイミダスVol.355：激闘のファイナル！ 勝負を分けるのはディフェンスと“愛”？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★世界のバスケ事情最前線 第３回：カナダ
★栄光なきスターたち 第12回：ジャック・モリナス――カレッジ史上最大の八百長事件の首謀者
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