最新号

2026年8月号

定価1100円（税込）／A4変
2026年6月25日発売

[巻頭特集]
NBAファイナル2026完全レポート

[第２特集]
夏の移籍市場大展望

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください

[巻頭特集]
2026 NBA FINALS
NBAファイナル2026完全レポート

[CHAMPION STORY]
NEW YORK KNICKS
ニューヨーク・ニックス
“アンダードッグ集団”が起こした奇跡

[MVP STORY]
JALEN BRUNSON
ジェイレン・ブランソン（ニックス）
疑い続けられた男が、ニックス史上最高の選手へ

PLAYERS ASSESSMENTS　ニックス×スパーズ 主要選手パフォーマンス診断

POST-MATCH COMMENTS　勝者＆敗者コメント

FINALSゲームレポート　Game 1～５

FINALS TOPICS　ファイナル厳選トピックス

TOP SHOES in the FINALS　ファイナル着用シューズコレクション

[LOSER’S STORY]
SAN ANTONIO SPURS
サンアントニオ・スパーズ
“未来の王者”が進むべき道

[“元祖ニッキチ”特別コラム]
僕と、ニューヨークと、ニックスと

[TEAM STORY]
OKLAHOMA CITY THUNDER
オクラホマシティ・サンダー
「失敗の１年」

■各ラウンドレポート
[イースタン・カンファレンス決勝]
ニックス×キャバリアーズ
[ウエスタン・カンファレンス決勝]
サンダー×スパーズ

[イースタン・カンファレンス準決勝]
ピストンズ×キャバリアーズ／ニックス×シクサーズ
[ウエスタン・カンファレンス準決勝]
サンダー×レイカーズ／スパーズ×ウルブズ

[イースタン・カンファレンス１回戦]
ピストンズ×マジック／セルティックス×シクサーズ
ニックス×ホークス／キャバリアーズ×ラプターズ
[ウエスタン・カンファレンス１回戦]
サンダー×サンズ／スパーズ×ブレイザーズ
ナゲッツ×ウルブズ／レイカーズ×ロケッツ

プレーオフ全結果＆記録集

NBA 2025-26
トレーディングカード最新リリース情報局

[第２特集]
NBA 2026 OFFSEASON
夏の移籍市場大展望

[日本人プレーヤー①]
八村 塁（レイカーズ）
28歳、決断の夏

八村塁　去就予測

[TEAM STORY]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
名門の未来を左右する夏

 [CLOSE UP]
The Summer of Giannis
ヤニス・アデトクンボ
ヤニスとバックス、終焉の時

■チーム別チェック
レイカーズ／セルティックス／ロケッツ
ナゲッツ／キャバリアーズ／ピストンズ
76ERS／ヒート／クリッパーズ／ウォリアーズ

その他のチーム 契約状況一覧

[NEXT STAR STORY]
NBAの未来を担う新世代BIG３

[日本人プレーヤー②]
河村勇輝（ブルズ）
“勝負の３年目”へ向け大事な夏
フィットしそうなチームは？

NBA 2025-26 SEASON
個人タイトル受賞者一覧

[現地ライターコラム]
NBA INSIDE　著：杉浦大介
NBAはタンキングを止められるか
新ロッタリー制度で見えた“本気度”

ALL-NBA ZONE　著：宮地陽子
第７戦ホームチームの勝率は直近５年で43.8％
数字が示すホームコート神話の変化

REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★球団別 レジェンドの今＜マイアミ・ヒート編＞
★Duka’s TREASURE BOX：1999 THE NBA FINALS PROGRAM
★ＮＢＡムイミダスVol.355：激闘のファイナル！　勝負を分けるのはディフェンスと“愛”？
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★世界のバスケ事情最前線　第３回：カナダ
★栄光なきスターたち　第12回：ジャック・モリナス――カレッジ史上最大の八百長事件の首謀者
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告