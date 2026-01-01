最新号
2026年4月号
[巻頭特集]
河村勇輝
NBA２年目徹底レポート
[第２特集]
NBA全30チーム
最新戦力分析＆後半戦大展望
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
[巻頭特集]
河村勇輝
ＮＢＡ２年目徹底レポート
[現地日本人記者レポート]
NBA生き残りへ――小さな侍が示した覚悟
[アメリカ人記者レポート]
ブルズ番記者が見たユウキ・カワムラの可能性
NBA＆Ｇリーグ 出場全試合レポート
[HCインタビュー]
Ｇリーグ指揮官に訊く、河村のNBA定着への道
[第２特集]
NBA全30チーム
最新戦力分析＆後半戦大展望
最新移籍ニュース＆トレード・デッドラインの勝者と敗者
現地識者が徹底予想！
後半戦展望座談会
【ウエスタン・カンファレンス編】【イースタン・カンファレンス編】
■全30チーム最新戦力分析
【ウエスタン・カンファレンス】
サンダー／ナゲッツ
スパーズ／ロケッツ／レイカーズ
ウルブズ／サンズ
ウォリアーズ／クリッパーズ
ブレイザーズ／ジャズ／マーベリックス／グリズリーズ
ペリカンズ／キングス
【イースタン・カンファレンス】
ピストンズ／ニックス
セルティックス／キャバリアーズ／ラプターズ
76ers／マジック
ヒート／ホーネッツ／バックス／ホークス
ペイサーズ／ブルズ／ウィザーズ／ネッツ
[日本人プレーヤー①]
八村 塁（レイカーズ）
問われる真価
[TEAM STORY]
CLEVELAND CAVALIERS
クリーブランド・キャバリアーズ
今季にすべてを懸けたハーデン獲得
2025-26シーズン前半戦
個人スタッツランキング＆アウォード一覧
[第３特集]
NBA ALL-STAR 2026
NBAオールスター2026詳報
第75回オールスター本戦レポート
スラムダンク・コンテスト／３ポイントコンテスト
シューティングスターズ／ライジングスターズ
球宴シューズ展覧会
NBA 2025-26
トレーディングカード最新リリース情報局
[現地ライターコラム]
NBA INSIDE 著：杉浦大介
移籍が噂された２人のスターは
なぜ動かなかったのか？
ALL-NBA ZONE 著：宮地陽子
オールスターで先発外となった41歳レブロン
キャリア終焉を意識した最後の抵抗と覚悟
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★球団別 レジェンドの今＜フィラデルフィア・76ers編＞
★Duka’s TREASURE BOX：マイケル・ジョーダン コレクション フロム ヘインズ
★ＮＢＡムイミダスVol.353：トップダウンはもう古い？ チーム運営の変化と日本代表の未来
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★世界のバスケ事情最前線 第２回：セルビア
★2025-26 NCAA中間レポート＆トーナメント展望
★栄光なきスターたち 第11回：クリス・ヘレン――薬物に溺れた男の人生を懸けた再生物語
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
ご了承ください
[巻頭特集]
河村勇輝
ＮＢＡ２年目徹底レポート
[現地日本人記者レポート]
NBA生き残りへ――小さな侍が示した覚悟
[アメリカ人記者レポート]
ブルズ番記者が見たユウキ・カワムラの可能性
NBA＆Ｇリーグ 出場全試合レポート
[HCインタビュー]
Ｇリーグ指揮官に訊く、河村のNBA定着への道
[第２特集]
NBA全30チーム
最新戦力分析＆後半戦大展望
最新移籍ニュース＆トレード・デッドラインの勝者と敗者
現地識者が徹底予想！
後半戦展望座談会
【ウエスタン・カンファレンス編】【イースタン・カンファレンス編】
■全30チーム最新戦力分析
【ウエスタン・カンファレンス】
サンダー／ナゲッツ
スパーズ／ロケッツ／レイカーズ
ウルブズ／サンズ
ウォリアーズ／クリッパーズ
ブレイザーズ／ジャズ／マーベリックス／グリズリーズ
ペリカンズ／キングス
【イースタン・カンファレンス】
ピストンズ／ニックス
セルティックス／キャバリアーズ／ラプターズ
76ers／マジック
ヒート／ホーネッツ／バックス／ホークス
ペイサーズ／ブルズ／ウィザーズ／ネッツ
[日本人プレーヤー①]
八村 塁（レイカーズ）
問われる真価
[TEAM STORY]
CLEVELAND CAVALIERS
クリーブランド・キャバリアーズ
今季にすべてを懸けたハーデン獲得
2025-26シーズン前半戦
個人スタッツランキング＆アウォード一覧
[第３特集]
NBA ALL-STAR 2026
NBAオールスター2026詳報
第75回オールスター本戦レポート
スラムダンク・コンテスト／３ポイントコンテスト
シューティングスターズ／ライジングスターズ
球宴シューズ展覧会
NBA 2025-26
トレーディングカード最新リリース情報局
[現地ライターコラム]
NBA INSIDE 著：杉浦大介
移籍が噂された２人のスターは
なぜ動かなかったのか？
ALL-NBA ZONE 著：宮地陽子
オールスターで先発外となった41歳レブロン
キャリア終焉を意識した最後の抵抗と覚悟
REGULARS [連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★球団別 レジェンドの今＜フィラデルフィア・76ers編＞
★Duka’s TREASURE BOX：マイケル・ジョーダン コレクション フロム ヘインズ
★ＮＢＡムイミダスVol.353：トップダウンはもう古い？ チーム運営の変化と日本代表の未来
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡを中心にホットな話題を直輸入
★世界のバスケ事情最前線 第２回：セルビア
★2025-26 NCAA中間レポート＆トーナメント展望
★栄光なきスターたち 第11回：クリス・ヘレン――薬物に溺れた男の人生を懸けた再生物語
★FRONT LINE 情報最前線
★6TH MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告