最新号

2018年7/5号

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定価800円（税込）／A4変
2018年6月21日発売

ロシア・ワールドカップ出場32か国
全736選手のプロファイル

「夏の移籍」徹底展望

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
2018 FIFA WORLD CUP RUSSIA［ 現地レポート ］サッカーが結びつける世界
［特集］ロシアワールドカップ出場32か国エントリー全736選手のプロファイル
GROUP Aロシア／サウジアラビア／エジプト／ウルグアイ
GROUP Bポルトガル／スペイン／モロッコ／イラン
GROUP Cフランス／オーストラリア／ペルー／デンマーク
GROUP Dアルゼンチン／アイスランド／クロアチア／ナイジェリア
GROUP Eブラジル／スイス／コスタリカ／セルビア
GROUP Fドイツ／メキシコ／スウェーデン／韓国
GROUP Gベルギー／パナマ／チュニジア／イングランド
GROUP Hポーランド／セネガル／コロンビア／日本
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［第２特集］「夏の移籍」徹底展望
移籍専門記者が展望＆予測 18年夏の注目銘柄とその「移籍確率」
ネイマールはこの夏にパリを離れるのか
移籍マーケット全体に与えるそのインパクトを考える「移籍期限前倒し」で何が変わる
メガ12クラブのトップ５ターゲット マンチェスターＵ
リバプール
マンチェスターＣ
チェルシー
アーセナル
Ｒマドリー
バルセロナ
ユベントス
インテル
ミラン
パリSG
バイエルン
新監督のマッチング診断
アーセナル／エメリ
Ｒ・マドリー／ ロペテギ
パリSG ／トゥヘル
バイエルン／ コバチ
メスト ・エジル（ドイツ代表／アーセナル）「決意表明」
チアゴ シウバ（ブラジル代表／パリSG）「セレソン再生のシンボル」
これまでに決まった夏の移籍４大リーグ編
中堅 マイナーリーグ編
バレロン スアレス記者の「Fútbol合評会」  特別編　第２回
５月17日号プレゼント当選者発表
フットボールの母国「巡礼の旅」THE 34th SPOT　マンチェスターC
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WCCFで「最強イレブン」を作り上げろ レジェンド降臨‼
OFF THE PITCH ON THE MIC世界のサッカー選手 監督の注目コメント集
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
ITALY／イタリア
SPAIN／スペイン 
ENGLAND／イングランド
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
BRASIL／ブラジル
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