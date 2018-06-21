最新号

2018年6/21号

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定価850円（税込）／A4変
2018年6月7日発売

ロシア・ワールドカップ
出場32か国コンプリートガイド

※一部地域によって発売日がこ異なります
　 ご了承ください
[特集]2018 RUSSIA CUP WORLD FIFAロシアワールドカップ出場32か国コンプリートガイド
現役イタリア人監督が格付けして総チェック　優勝候補８か国の戦術　戦略を徹底比較
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[定期寄稿]サイモンクーパー流W杯展望ダイバーシティーの挑戦　ベルギーとマルティネスはロシアで何を成し遂げるのか
プロフェッショナルの視点第10回ＣＬ決勝Rマドリー　リバプール
 
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