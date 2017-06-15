最新号

2017年6/15号

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定価800円（税込）／Ａ4変
2017年6月1日発売

［特集］夏の移籍バイブル今夏の移籍マーケットを楽しむための情報が満載


カリム　ベンゼマ（レアル・マドリー／元フランス代表）「レ・ブルーに戻れたら」

目次
［特集］夏の移籍バイブル今夏の移籍マーケットを楽しむための情報が満載
移籍専門記者ジャンルカ　ディ　マルツィオのメルカート展望
この夏は動くのか、動くならどこが本命か　ビッグネームの去就予測　市場の注目タレント一覧 FW編
MF編
DF　GK編
誰が退団して、誰が加入するのか　メガクラブ「行く人」「来る人」
レアル・マドリー
マンチェスター・Ｕ
チェルシー
バルセロナ
ユベントス
アーセナル
マンチェスター・Ｃ
バイエルン
リバプール
パリＳＧ
インテル　難航する監督人事
ミラン
気になるあのクラブはどう動く
敏腕ＳＤモンチを迎えた　新生ローマの強化動向
「躍進の立役者」の誰が出て、誰が残る　トッテナム
モナコ
ビッグネームの到来はあるのか　リーガの注目すべき中堅クラブ
［考察企画］プレミアリーグのマネー白書
チャンピオンズ・リーグ ファイナル完全ガイド JUVENTUS　vs　REAL MADRID
カリム　ベンゼマ（レアル・マドリー／元フランス代表）「レ・ブルーに戻れたら」
ヨーロッパリーグ 決勝レビュー　
［定期寄稿］サイモン・クーパーの予言　ＰＫの深遠
連載　レジェンドの言魂［第41回］特別編　アレッサンドロ　デル　ピエロの軌跡
2016-2017 EUROPEAN LEAGUESチャンピオン決定
欧州各国リーグ最終順位表
短期集中連載　ドルトムント　ヤングスター通信Vol.1 エムレ　モル
OFF THE PITCH ON THE MIC世界のサッカー選手・監督の注目コメント集
WSD編集部員が体験レポートＷＣＣＦを始めました
シャペコエンセ　復興への軌跡　第5回
世界のサッカーシーンのあの時を振り返る　プレイバック 第20回　2008年6月
The JOURNALISTIC「各国記者が世界を斬る」
ITALY／イタリア
SPAIN／スペイン
ENGLAND／イングランド
GERMANY／ドイツ
FRANCE／フランス
ARGENTINA／アルゼンチン
HOLLAND／オランダ
EASTERN EUROPE／東欧
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