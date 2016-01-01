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2016年7月14日号

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定価500円（税込）／A４変
2016年6月23日発売

［特集］2016 J1 LEAGUE全18クラブの補強＆改善計画書

日本代表
キリンカップに見る最終予選突破への５つのポイント

［クラブダイジェスト２０１６］ロアッソ熊本

サッカーダイジェスト2016年７月14日号
No.1361

CONTENTS
［特集］2016 J1 LEAGUE18クラブの補強＆改善計画書
FEATURES
川崎フロンターレ
浦和レッズ
鹿島アントラーズ
大宮アルディージャ
［インタビュー］家長昭博（大宮／MF）「イメージは、ある」
柏レイソル
サンフレッチェ広島
［インタビュー］浅野拓磨（広島／FW）「次なる覚醒への扉」
横浜Ｆ・マリノス
ガンバ大阪
［後半戦へのチェックポイント］宇佐美の移籍、藤春のＯＡ内定真価が問われる夏
ヴィッセル神戸
ベガルタ仙台
ジュビロ磐田
ＦＣ東京
［後半戦へのチェックポイント2016年後半戦カレンダーから見る注目トピックス
名古屋グランパス
ヴァンフォーレ甲府
サガン鳥栖
アルビレックス新潟
［インタビュー］鈴木武蔵（新潟／FW）「とにかく、やるしかない」
湘南ベルマーレ
アビスパ福岡
［後半戦へのチェックポイント］７月から適用される＂新ルール＂とは？
［編集部選定］１stステージ　SD AWARD & DATA RANKING

日本代表
［検証企画］キリンカップに見る最終予選突破への５つのポイント
［スペシャルインタビュー］酒井高徳（ハンブルク／DF）「結果がすべて」

–23日本代表
［南アフリカ戦プレビュー］リオ五輪メンバー発表直前 最終チェック項目
［短期集中連載『リオへの誓い』］中村航輔（柏／GK
［インサイドレポート］オーバーエイジに藤春と塩谷が内定!!

［クラブダイジェスト２０１６］ロアッソ熊本
［チームリーダー対談］巻誠一郎（FW×岡本賢明（MF
［新指揮官のカラー］新生ロアッソを束ねる清川流マネジメント
［インタビュー］園田拓也（DF
［近況レポート］本拠地「うまスタ」へ帰還 待ちわびた＂真の熱狂＂

［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］「下手の横好き」で何が悪い？

COLUMNS
［特別版］宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後

OTHERS
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PRESENT&INFORMATION
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