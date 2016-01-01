2016年7月14日号

サッカーダイジェスト2016年７月14日号

No.1361



CONTENTS

［特集］2016 J1 LEAGUE全18クラブの補強＆改善計画書

FEATURES

川崎フロンターレ

浦和レッズ

鹿島アントラーズ

大宮アルディージャ

［インタビュー］家長昭博（大宮／MF）「イメージは、ある」

柏レイソル

サンフレッチェ広島

［インタビュー］浅野拓磨（広島／FW）「次なる覚醒への扉」

横浜Ｆ・マリノス

ガンバ大阪

［後半戦へのチェックポイント①］宇佐美の移籍、藤春のＯＡ内定…真価が問われる夏

ヴィッセル神戸

ベガルタ仙台

ジュビロ磐田

ＦＣ東京

［後半戦へのチェックポイント②］2016年後半戦カレンダーから見る注目トピックス

名古屋グランパス

ヴァンフォーレ甲府

サガン鳥栖

アルビレックス新潟

［インタビュー］鈴木武蔵（新潟／FW）「とにかく、やるしかない」

湘南ベルマーレ

アビスパ福岡

［後半戦へのチェックポイント③］７月から適用される＂新ルール＂とは？

［編集部選定］１stステージ SD AWARD & DATA RANKING



日本代表

［検証企画］キリンカップに見る最終予選突破への５つのポイント

［スペシャルインタビュー］酒井高徳（ハンブルク／DF）「結果がすべて」



Ｕ–23日本代表

［南アフリカ戦プレビュー］リオ五輪メンバー発表直前 最終チェック項目

［短期集中連載『リオへの誓い』］中村航輔（柏／GK）

［インサイドレポート］オーバーエイジに藤春と塩谷が内定!!



［クラブダイジェスト２０１６］ロアッソ熊本

［チームリーダー対談］巻誠一郎（FW）×岡本賢明（MF）

［新指揮官のカラー］新生ロアッソを束ねる清川流マネジメント

［インタビュー］園田拓也（DF）

［近況レポート］本拠地「うまスタ」へ帰還 待ちわびた＂真の熱狂＂

［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］「下手の横好き」で何が悪い？



COLUMNS

［特別版］宇佐美日記／宇佐美貴史

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

THE JUDGE／西部謙司、清水英斗

サッカー品評会／後藤健生

フットボール見聞録／加部 究

天国と地獄／セルジオ越後



OTHERS

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