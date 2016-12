2016年7月14日号

サッカーダイジェスト2016年7月14日号

No.1361



CONTENTS

[特集]2016 J1 LEAGUE全18クラブの補強&改善計画書

FEATURES

川崎フロンターレ

浦和レッズ

鹿島アントラーズ

大宮アルディージャ

[インタビュー]家長昭博(大宮/MF)「イメージは、ある」

柏レイソル

サンフレッチェ広島

[インタビュー]浅野拓磨(広島/FW)「次なる覚醒への扉」

横浜F・マリノス

ガンバ大阪

[後半戦へのチェックポイント①]宇佐美の移籍、藤春のOA内定…真価が問われる夏

ヴィッセル神戸

ベガルタ仙台

ジュビロ磐田

FC東京

[後半戦へのチェックポイント②]2016年後半戦カレンダーから見る注目トピックス

名古屋グランパス

ヴァンフォーレ甲府

サガン鳥栖

アルビレックス新潟

[インタビュー]鈴木武蔵(新潟/FW)「とにかく、やるしかない」

湘南ベルマーレ

アビスパ福岡

[後半戦へのチェックポイント③]7月から適用される"新ルール"とは?

[編集部選定]1stステージ SD AWARD & DATA RANKING



日本代表

[検証企画]キリンカップに見る最終予選突破への5つのポイント

[スペシャルインタビュー]酒井高徳(ハンブルク/DF)「結果がすべて」



U–23日本代表

[南アフリカ戦プレビュー]リオ五輪メンバー発表直前 最終チェック項目

[短期集中連載『リオへの誓い』]中村航輔(柏/GK)

[インサイドレポート]オーバーエイジに藤春と塩谷が内定!!



[クラブダイジェスト2016]ロアッソ熊本

[チームリーダー対談]巻誠一郎(FW)×岡本賢明(MF)

[新指揮官のカラー]新生ロアッソを束ねる清川流マネジメント

[インタビュー]園田拓也(DF)

[近況レポート]本拠地「うまスタ」へ帰還 待ちわびた"真の熱狂"

[連載『FOOTBALL マイノリティリポート』]「下手の横好き」で何が悪い?



COLUMNS

[特別版]宇佐美日記/宇佐美貴史

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

THE JUDGE/西部謙司、清水英斗

サッカー品評会/後藤健生

フットボール見聞録/加部 究

天国と地獄/セルジオ越後



OTHERS

Japan Football All Result & Calendar

PRESENT&INFORMATION

次号予告&バックナンバー