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2016年8月11日号

定価600円（税込）／A４変 ［特集］リオ五輪開幕直前ガイド メダル獲得への7大ポイント



リオ五輪 パーフェクトガイド出場16か国「選手名鑑」



［クラブダイジェスト２０１６］鹿島アントラーズ



［Ｊリーグ］夏の補強動向＆現状報告 Amazonで購入

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サッカーダイジェスト2016年8月11日号

No.1363



CONTENTS

［特集］リオ五輪開幕直前ガイド メダル獲得への7大ポイント



FEATURES

ポイント１ 日程と移動距離から探る勝機は？

［検証企画］＂移動なし＂の首位通過。そのメリットは大きい

［関連企画①］最新序列とスタメン確率

ポイント２ 選手の状態／調子は？

［現状把握］五輪戦士18人のコンディションチェック

［キーマンインタビュー①］遠藤 航（浦和／五輪日本代表／DF）「抑えきれない高揚感」

［関連企画②］ロンドン五輪組からのメッセージ

ポイント３ オーバーエイジの影響力

［検証／ＯＡと入賞確立］シドニー以来２度目 ３人揃えた日本の勝算

［キーマンインタビュー②］塩谷 司（広島／五輪日本代表／DF）「８年越しの大舞台」

［関連企画③／バイオグラフィー］興梠慎三（浦和／五輪日本代表／FW）「やんちゃ坊主。宮崎初の五輪戦士に」

ポイント４ 他国からのアドバイスは？

［対戦国記者アンケート］JAPANへの提言

ポイント５ 指揮官の戦略は？

［インタビュー］手倉森誠（リオ五輪日本代表監督）「耐えながら、したたかに勝つ」

ポイント６ グループリーグの戦い方は？

［スカウティングレポート］対戦３か国の攻略法

ポイント７ 理想のスターティングオーダーは？

［アンケート企画］識者５人が選ぶベスト布陣＆キーマン

［五輪経験者 特別対談］前園真聖×三浦淳寛「メダル獲得の条件は『勢い』と『守備』」



［特別付録］リオ五輪 パーフェクトガイド出場16か国「選手名鑑」

［TV放送予定付き］MATCH SCHEDULE &STADIUM GUIDE

GROUP B

日本

ナイジェリア

コロンビア

スウェーデン

［編集部選定］注目プレーヤー10傑

GROUP A

ブラジル

デンマーク／イラク／南アフリカ

GROUP C

メキシコ

ドイツ／韓国／フィジー

GROUP D

アルゼンチン

ポルトガル／アルジェリア／ホンジュラス

ブラジル現地発！TOPICS FILE



［クラブダイジェスト２０１６］鹿島アントラーズ

［スペシャルインタビュー］小笠原満男（MF）

［指揮官インタビュー］石井正忠（監督）

［同期対談］昌子 源（DF）×土居聖真（MF）

［大会プレビュー］スルガ銀行チャンピオンシップ



［Ｊリーグ］夏の補強動向＆現状報告

Ｊ１編

Ｊ２編

［新戦力インタビュー］ハ・デソン（ＦＣ東京→名古屋／MF）「憧れの地で爪痕を―」



［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］「にわかファン」の何が悪い？



COLUMNS

宇佐美日記／宇佐美貴史

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

THE JUDGE／西部謙司、清水英斗

サッカー品評会／後藤健生

フットボール見聞録／加部 究

天国と地獄／セルジオ越後



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