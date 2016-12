バックナンバー

2016年8月11日号

定価600円(税込)/A4変 [特集]リオ五輪開幕直前ガイド メダル獲得への7大ポイント



リオ五輪 パーフェクトガイド出場16か国「選手名鑑」



[クラブダイジェスト2016]鹿島アントラーズ



CONTENTS

[特集]リオ五輪開幕直前ガイド メダル獲得への7大ポイント



FEATURES

ポイント1 日程と移動距離から探る勝機は?

[検証企画]"移動なし"の首位通過。そのメリットは大きい

[関連企画①]最新序列とスタメン確率

ポイント2 選手の状態/調子は?

[現状把握]五輪戦士18人のコンディションチェック

[キーマンインタビュー①]遠藤 航(浦和/五輪日本代表/DF)「抑えきれない高揚感」

[関連企画②]ロンドン五輪組からのメッセージ

ポイント3 オーバーエイジの影響力

[検証/OAと入賞確立]シドニー以来2度目 3人揃えた日本の勝算

[キーマンインタビュー②]塩谷 司(広島/五輪日本代表/DF)「8年越しの大舞台」

[関連企画③/バイオグラフィー]興梠慎三(浦和/五輪日本代表/FW)「やんちゃ坊主。宮崎初の五輪戦士に」

ポイント4 他国からのアドバイスは?

[対戦国記者アンケート]JAPANへの提言

ポイント5 指揮官の戦略は?

[インタビュー]手倉森誠(リオ五輪日本代表監督)「耐えながら、したたかに勝つ」

ポイント6 グループリーグの戦い方は?

[スカウティングレポート]対戦3か国の攻略法

ポイント7 理想のスターティングオーダーは?

[アンケート企画]識者5人が選ぶベスト布陣&キーマン

[五輪経験者 特別対談]前園真聖×三浦淳寛「メダル獲得の条件は『勢い』と『守備』」



[特別付録]リオ五輪 パーフェクトガイド出場16か国「選手名鑑」

[TV放送予定付き]MATCH SCHEDULE &STADIUM GUIDE

GROUP B

日本

ナイジェリア

コロンビア

スウェーデン

[編集部選定]注目プレーヤー10傑

GROUP A

ブラジル

デンマーク/イラク/南アフリカ

GROUP C

メキシコ

ドイツ/韓国/フィジー

GROUP D

アルゼンチン

ポルトガル/アルジェリア/ホンジュラス

ブラジル現地発!TOPICS FILE



[クラブダイジェスト2016]鹿島アントラーズ

[スペシャルインタビュー]小笠原満男(MF)

[指揮官インタビュー]石井正忠(監督)

[同期対談]昌子 源(DF)×土居聖真(MF)

[大会プレビュー]スルガ銀行チャンピオンシップ



[Jリーグ]夏の補強動向&現状報告

J1編

J2編

[新戦力インタビュー]ハ・デソン(FC東京→名古屋/MF)「憧れの地で爪痕を―」



[連載『FOOTBALL マイノリティリポート』]「にわかファン」の何が悪い?



