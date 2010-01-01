最新号
2019年1月24日号
［特集
］2019年シーズンはどう変わる？
J１&J２全４０クラブの最新陣容チェック＆ポジション別移籍相関図
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サッカーダイジェスト2019年1月24日号
|No. 1 4 2 8
|C O N T E N T S
|［特集］2019年シーズンはどう変わる？
|J１&J２全４０クラブの最新陣容チェック＆ポジション別移籍相関図
|F E A T U R E S
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|［インタビュー①］南野拓実（ザルツブルク／日本代表）「スタートライン」
|［レポート］アジアカップ制覇への３大ポイント
|［インタビュー②］長友佑都（ガラタサライ／日本代表）「生涯代表宣言」
|［アジアカップ］書き込み式スコアシート
|第97回高校サッカー選手権
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|［フォトギャラリー］選手権の思い出
|［応援マネージャーインタビュー］清原果耶「ダンスで熱い想いを伝えたい」
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］北川航也（清水／ＦＷ）
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