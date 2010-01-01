最新号

2019年1月24日号

定価580円（税込）／A４
2019年1月8日発売

［特集
］2019年シーズンはどう変わる？
J１&J２全４０クラブの最新陣容チェック＆ポジション別移籍相関図

※一部地域によって発売日が異なります
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サッカーダイジェスト2019年1月24日号
No. 1 4 2 8
C O N T E N T S 
［特集］2019年シーズンはどう変わる？
J１&J２全４０クラブの最新陣容チェック＆ポジション別移籍相関図
F E A T U R E S
２０１９年シーズンフットボールカレンダー
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ツエーゲン金沢／ジェフユナイテッド千葉
ファジアーノ岡山／アルビレックス新潟
栃木ＳＣ／愛媛ＦＣ
京都サンガＦ.Ｃ.／ＦＣ岐阜
FC琉球／鹿児島ユナイテッドＦＣ
Ｊ３全１５クラブの最新移籍リスト
Ｊ１＆Ｊ２全40クラブキャンプ情報＆スケジュール2019
日本代表
［インタビュー①］南野拓実（ザルツブルク／日本代表）「スタートライン」
［レポート］アジアカップ制覇への３大ポイント
［インタビュー②］長友佑都（ガラタサライ／日本代表）「生涯代表宣言」
［アジアカップ］書き込み式スコアシート
第97回高校サッカー選手権
プロ内定選手のパフォーマンスチェック
［フォトギャラリー］選手権の思い出
［応援マネージャーインタビュー］清原果耶「ダンスで熱い想いを伝えたい」
［連載『ReBorn「これからの物語」』］北川航也（清水／ＦＷ）
C O L U M N S
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE ／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
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