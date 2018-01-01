最新号

2019年1月10日号

定価650円（税込）／A４
2018年12月27日発売

［特集］アジアカップ2019選手名鑑 出場24か国640選手掲載

※一部地域によって発売日が異なります
  ご了承ください

［特集］アジアカップ2019選手名鑑 出場24か国640選手掲載
FEATURES
［巻頭ロングインタビュー］ 大迫勇也（ブレーメン／日本代表／ＦＷ）「必勝」
［日本代表／アジアカップレビュー］覇権奪回のポイントは
グループリーグ展望＆大会スケジュール
グループＦ
日本
ウズベキスタン
オマーン／トルクメニスタン
グループＡ
UAE／タイ
インド／バーレーン
グループＢ
オーストラリア／シリア
パレスチナ／ヨルダン
グループＣ
韓国／中国
キルギス／フィリピン
グループＤ
イラン／イラク
ベトナム／イエメン
グループＥ
サウジアラビア／カタール
レバノン／北朝鮮
［関連企画①元日本代表監督の視点］
アジアカップはこう戦え!!フィリップ・トルシエからの指南書
［関連企画②］
ライバル国のジャパン評
［関連企画③日本代表激闘録］
すべてはアジアカップから
日本代表サポーター フォトギャラリー
2019年シーズンＪ１リーグ 全18クラブの強化プラン
川崎フロンターレ／サンフレッチェ広島
鹿島アントラーズ／北海道コンサドーレ札幌
浦和レッズ／ＦＣ東京
セレッソ大阪／清水エスパルス
ガンバ大阪／ヴィッセル神戸
ベガルタ仙台／横浜Ｆ・マリノス
湘南ベルマーレ／サガン鳥栖
名古屋グランパス／ジュビロ磐田
松本山雅ＦＣ／大分トリニータ
Ｊ２リーグの去就状況 最新移籍リスト
［2018Ｊリーグアウォーズ］今季MVP、ベスト11が決定!!
［鹿島アントラーズ／クラブワールドカップ2018レビュー］突きつけられた世界との差
第97回高校サッカー選手権パーフェクトガイド
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フットボール見聞録／加部 究
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