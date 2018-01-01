最新号

2018年7月26日号

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定価580円（税込）／A４
2018年7月12日発売

躍進　日本代表世界16強の軌跡
[論説]西野ジャパンが躍進できた3つの理由

＊一部地域によって発売日は異なります。
　ご了承ください。

サッカーダイジェスト2018年７月26日号
No.1416
CONTENTS
躍進　日本代表世界16強の軌跡
[論説]西野ジャパンが躍進できた3つの理由
「パフォーマンスチェック」23人の通信簿
[クローズアップ①]柴崎岳「待望のオーガナイザー
[クローズアップ②]乾貴士「世界を驚かせた2発」
[クローズアップ③]長友佑都「現実と向き合いながら」
[マッチレビュー　ラウンド16]日本VSベルギー「劇的な幕切れに見えた現在地」
[アンケート企画]世界16強の評価　日本代表の強化策
海外での日本の評価は　世界各国の声
激闘フォトギャラリー
[日本代表戦士コメント集]未来へ向けて
熱き戦いに彩られたロシアワールドカップ
[大会解説]佐藤寿人が解説　印象に残った3大ポイント
準々決勝マッチレビュー　ウルグアイ　フランス
ブラジル　ベルギー
スウェーデン　イングランド
ロシア　クロアチア
[関連企画]各国スターの活躍度チェック
決勝トーナメント1回戦マッチレビュー　フランス　アルゼンチン
ウルグアイ　ポルトガル
スペイン　ロシア
クロアチア　デンマーク
ブラジル　メキシコ
スウェーデン　スイス
コロンビア　イングランド
ロシアワールドカップの戦術的傾向は
撤退守備と全方位型の優位性
グループリーグマッチレビュー　グループＢ第3戦スペイン　モロッコ
グループＡ第3戦ウルグアイ　ロシアetc．
グループＤ第3戦ナイジェリア　アルゼンチン
グループＣ第3戦オーストラリア　ペルーetc．
グループＦ第3戦韓国　ドイツ
グループＤ第3戦アイスランド　クロアチアetc．
グループＤ第3戦セルビア　ブラジルetc．
グループＧイングランド　ベルギーetc．
グループＦ第2戦ドイツ　スウェーデンetc．
グループＨ第2戦ポーランド　コロンビアetc．
グループリーグ　決勝トーナメント　書き込み式対戦カード表
スタジアムに花を添えた世界各国の美女たち
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言　平畠啓史
THE　JUDGE　後藤健生　二宮寿朗
サムライタクティクス　清水英斗
フットボール見聞録　加部　究
天国と地獄　セルジオ越後
OTHERS
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