最新号

2018年3月8日号

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定価700円（税込）／Ａ４
2018年2月22日発売

［特集］
２０１８年シーズン Ｊ１＆Ｊ２開幕ガイド

 ※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください
サッカーダイジェスト2018年３月８日号
No.1408
 
CONTENTS
［特集］２０１８年シーズン Ｊ１＆Ｊ２開幕ガイド
FEATURES
▼Ｊ１
［スペシャル対談／川崎］中村憲剛（MF）小林　悠（FW）「歴代最強を目指して」
［アンケート企画］J１リーグ順位予想
［識者&編集部30人が選出］J１リーグ優勝＆PO行き＆降格予想
［インタビュー］ジョー（名古屋／FW）「幸せな決断」
J１期待度ランキング【新戦力編】
［インタビュー］田口泰士（磐田／MF）「刺激」
J１期待度ランキング【監督編】
［インタビュー］長谷川健太（FC東京監督）「不可能はない」
［元日本代表がJ１リーグを大展望！］福田正博×秋田 豊「補強も本気度十分。 川崎の『一強』か!?」
［FUJI XEROX SUPER CUP 2018／マッチレポート］明らかだったコンディションの差
［2.15キックオフカンファレンス］J１・2018年シーズン新指揮官の意気込み
［インタビュー］アンジェ・ポステコグルー（横浜監督）「『アタッキングフットボール』への挑戦」
▼Ｊ２
［アンケート企画］J２リーグ順位予想
［識者&編集部30人が選出］J２リーグ優勝＆PO進出＆降格予想
［インタビュー］ロビン・シモヴィッチ（大宮／FW）「巨兵の流儀」
Ｊ２期待度ランキング【新戦力編】
Ｊ２期待度ランキング【監督編】
［番記者３人がJ２リーグを大展望］マニアック座談会
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
［綴じ込み付録］2018 J1 & J2 LEAGUE PLAYERS FILE選手名鑑「最新版」
▼J１
大会方式＆スケジュール
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