最新号

2018年1月25日号

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定価580円（税込）／Ａ４
2018年1月11日発売

［特集］
2018年シーズン J1&J2全40クラブのポジション別 補強達成度&移籍相関図

 ※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2018年１月25日号
No.1405
 
CONTENTS
［特集］2018年シーズン J1&J2全40クラブのポジション別 補強達成度&移籍相関図
FEATURES
▲Ｊ１
川崎フロンターレ
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
［ポジション別移籍相関図］FW編
［注目銘柄］ジョー（コリンチャンス→名古屋）大久保嘉人（ＦＣ東京→川崎）／柿谷曜一朗（Ｃ大阪）
ガンバ大阪
ジュビロ磐田
柏レイソル
横浜Ｆ・マリノス
［ポジション別移籍相関図］MF編
［注目銘柄］田口泰士（名古屋→磐田）／大森晃太郎（神戸→ＦＣ東京）小泉 慶（新潟→柏）／井手口陽介（Ｇ大阪→クルトゥラル・レオネサ）
ＦＣ東京
ヴィッセル神戸
北海道コンサドーレ札幌
名古屋グランパス
［ポジション別移籍相関図］DF＆GK編
［注目銘柄］内田篤人（ウニオン・ベルリン→鹿島）岩波拓也（神戸→浦和）／犬飼智也（清水→鹿島）
サンフレッチェ広島
サガン鳥栖
清水エスパルス
ベガルタ仙台
湘南ベルマーレ
Ｖ・ファーレン長崎
J１＆J２全40クラブキャンプ情報＆スケジュール
▲Ｊ２
大宮アルディージャ
アルビレックス新潟
ヴァンフォーレ甲府
ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡／東京ヴェルディ
徳島ヴォルティス／松本山雅ＦＣ
大分トリニータ／横浜ＦＣ
［ポジション別移籍相関図］FW編
モンテディオ山形／京都サンガＦ.Ｃ.
ファジアーノ岡山／水戸ホーリーホック
愛媛ＦＣ／ＦＣ町田ゼルビア
［ポジション別移籍相関図］MF編
ツエーゲン金沢／ＦＣ岐阜
カマタマーレ讃岐／レノファ山口FC
ロアッソ熊本／栃木SC
［ポジション別移籍相関図］DF＆GK編
 
J3 補強中間報告
グルージャ盛岡／ブラウブリッツ秋田／福島ユナイテッドＦＣ／ザスパクサツ群馬Y.S.C.C.横浜／ＳＣ相模原
ＡＣ長野パルセイロ／藤枝MYFC／アスルクラロ沼津／カターレ富山／ガイナーレ鳥取／ギラヴァンツ北九州／鹿児島ユナイテッドＦＣ／ＦＣ琉球
 
第97回天皇杯
セレッソ大阪が優勝！！
［メモリアルフォトグラフ］戴冠ドキュメント
［マッチレポート］浮足立たず、堂々と
［ショートインタビュー］水沼宏太（Ｃ大阪／MF）「ハードワークの象徴」
 
第96回高校サッカー選手権
決勝レポート
大会全試合結果＆本誌選定ベスト11
 
［連載『ReBorn「これからの物語」』］米本拓司（ＦＣ東京／MF）
 
お年玉プレゼント
サイン入りグッズやカレンダーを大放出！
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サムライタクティクス／清水英斗
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Results & Schedules
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録
第97回天皇杯セレッソ大阪 優勝記念ポスター