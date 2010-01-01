最新号
2018年1月25日号
［特集］
2018年シーズン J1&J2全40クラブのポジション別 補強達成度&移籍相関図
| ※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
サッカーダイジェスト2018年１月25日号
|No.1405
|CONTENTS
|［特集］2018年シーズン J1&J2全40クラブのポジション別 補強達成度&移籍相関図
|FEATURES
|▲Ｊ１
|川崎フロンターレ
|セレッソ大阪
|鹿島アントラーズ
|浦和レッズ
|［ポジション別移籍相関図］FW編
|［注目銘柄］ジョー（コリンチャンス→名古屋）大久保嘉人（ＦＣ東京→川崎）／柿谷曜一朗（Ｃ大阪）
|ガンバ大阪
|ジュビロ磐田
|柏レイソル
|横浜Ｆ・マリノス
|［ポジション別移籍相関図］MF編
|［注目銘柄］田口泰士（名古屋→磐田）／大森晃太郎（神戸→ＦＣ東京）小泉 慶（新潟→柏）／井手口陽介（Ｇ大阪→クルトゥラル・レオネサ）
|ＦＣ東京
|ヴィッセル神戸
|北海道コンサドーレ札幌
|名古屋グランパス
|［ポジション別移籍相関図］DF＆GK編
|［注目銘柄］内田篤人（ウニオン・ベルリン→鹿島）岩波拓也（神戸→浦和）／犬飼智也（清水→鹿島）
|サンフレッチェ広島
|サガン鳥栖
|清水エスパルス
|ベガルタ仙台
|湘南ベルマーレ
|Ｖ・ファーレン長崎
|J１＆J２全40クラブキャンプ情報＆スケジュール
|▲Ｊ２
|大宮アルディージャ
|アルビレックス新潟
|ヴァンフォーレ甲府
|ジェフユナイテッド千葉
|アビスパ福岡／東京ヴェルディ
|徳島ヴォルティス／松本山雅ＦＣ
|大分トリニータ／横浜ＦＣ
|［ポジション別移籍相関図］FW編
|モンテディオ山形／京都サンガＦ.Ｃ.
|ファジアーノ岡山／水戸ホーリーホック
|愛媛ＦＣ／ＦＣ町田ゼルビア
|［ポジション別移籍相関図］MF編
|ツエーゲン金沢／ＦＣ岐阜
|カマタマーレ讃岐／レノファ山口FC
|ロアッソ熊本／栃木SC
|［ポジション別移籍相関図］DF＆GK編
|J3 補強中間報告
|グルージャ盛岡／ブラウブリッツ秋田／福島ユナイテッドＦＣ／ザスパクサツ群馬Y.S.C.C.横浜／ＳＣ相模原
|ＡＣ長野パルセイロ／藤枝MYFC／アスルクラロ沼津／カターレ富山／ガイナーレ鳥取／ギラヴァンツ北九州／鹿児島ユナイテッドＦＣ／ＦＣ琉球
|第97回天皇杯
|セレッソ大阪が優勝！！
|［メモリアルフォトグラフ］戴冠ドキュメント
|［マッチレポート］浮足立たず、堂々と
|［ショートインタビュー］水沼宏太（Ｃ大阪／MF）「ハードワークの象徴」
|第96回高校サッカー選手権
|決勝レポート
|大会全試合結果＆本誌選定ベスト11
|［連載『ReBorn「これからの物語」』］米本拓司（ＦＣ東京／MF）
|お年玉プレゼント
|サイン入りグッズやカレンダーを大放出！
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|サムライタクティクス／清水英斗
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|Japan Football All Results & Schedules
|次号予告＆バックナンバー
|特別付録
|第97回天皇杯セレッソ大阪 優勝記念ポスター