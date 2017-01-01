最新号

2017年12月28日号

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定価650円（税込）／A４
2017年12月14日発売

［特集］
2017年シーズンJリーグ総まとめ
BEST PLAYER＆J1&J2全1256選手の年間査定

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください

サッカーダイジェスト2017年12月28日号
No.1401
 
CONTENTS
［特集］2017年シーズンJリーグ総まとめ
BEST PLAYER＆J1&J2全1256選手の年間査定
FEATURES
ランキング１～30位
アンケート全回答
Ｊ１＆Ｊ２全1256選手の年間査定
▼Ｊ１編
川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ
セレッソ大阪
柏レイソル
横浜Ｆ・マリノス
ジュビロ磐田
浦和レッズ
サガン鳥栖
ヴィッセル神戸
ガンバ大阪
北海道コンサドーレ札幌／ベガルタ仙台
ＦＣ東京／清水エスパルス
サンフレッチェ広島／ヴァンフォーレ甲府
アルビレックス新潟／大宮アルディージャ
［2017 Ｊリーグアウォーズ］小林悠が初のＭＶＰ 得点王とダブル受賞！
［引退選手一覧］スパイクを脱ぐ名手たち
▼Ｊ２編
湘南ベルマーレ
Ｖ・ファーレン長崎
［Ｊ１リーグ昇格プレーオフ］意地がぶつかる激戦を制し、名古屋が１年でＪ１復帰！
名古屋グランパス／アビスパ福岡
東京ヴェルディ／ジェフユナイテッド千葉
徳島ヴォルティス／松本山雅ＦＣ
大分トリニータ／横浜ＦＣ
モンテディオ山形／京都サンガＦ.Ｃ.
ファジアーノ岡山／水戸ホーリーホック
愛媛ＦＣ／ＦＣ町田ゼルビア
ツエーゲン金沢／ＦＣ岐阜
カマタマーレ讃岐／レノファ山口FC
ロアッソ熊本／ザスパクサツ群馬
▼Ｊ３編
［2017シーズン結果］秋田が逆転で初優勝！！２位の栃木は２年ぶりのＪ２へ
 
ロシアW杯組分け決定！！
［日本代表］検証ハリルジャパン 対戦３ヶ国との相性は？そして、勝機はあるのか
［日本代表／識者アンケート］グループリーグ突破の可能性は？
［ロシアW杯特別企画］フィリップ・トルシエのグループリーグ展望
 
［連載『ReBorn「これから」の物語』］高山 薫（湘南／FW）
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result 
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
［特別付録］2017年欧州組カレンダー