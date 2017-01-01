最新号

2017年10月26日号

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定価580円（税込）／Ａ４
2017年10月12日発売

［特集］2017年シーズン J1&J2全40クラブの3大テーマから探る補強戦略

※一部地域によって発売日が異なります
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サッカーダイジェスト2017年10月26日号
No.1395
 
CONTENTS
［特集］2017年シーズン J1&J2全40クラブの3大テーマから探る補強戦略
  FEATURES
▼Ｊ１
川崎フロンターレ
柏レイソル
セレッソ大阪
ガンバ大阪
［インタビュー］井手口陽介（Ｇ大阪／日本代表／MF）「充実一途」
［関連企画］リオ五輪世代の出世頭は？
浦和レッズ
横浜Ｆ・マリノス
ジュビロ磐田
鹿島アントラーズ
［インタビュー］三竿健斗（鹿島／MF）「準備はできていた」
ヴィッセル神戸
ＦＣ東京
サガン鳥栖
ベガルタ仙台
［関連企画］Ｊリーグの補強史から見る 戦力強化の「勝ち組」と「負け組」
清水エスパルス
北海道コンサドーレ札幌
サンフレッチェ広島
ヴァンフォーレ甲府
大宮アルディージャ
アルビレックス新潟
［関連企画］2018年シーズンＪリーグ加入内定者“先取り”ルーキー図鑑
 
▼Ｊ２
湘南ベルマーレ／Ｖ・ファーレン長崎
アビスパ福岡／横浜ＦＣ
名古屋グランパス／松本山雅ＦＣ
徳島ヴォルティス／ジェフユナイテッド千葉
［インタビュー］前田大然（水戸／FW）「驚愕のスピードスター」
水戸ホーリーホック／東京ヴェルディ
大分トリニータ／ファジアーノ岡山／モンテディオ山形／ＦＣ町田ゼルビア
ＦＣ岐阜／愛媛ＦＣ／京都サンガＦ.Ｃ.／カマタマーレ讃岐
ツエーゲン金沢／ロアッソ熊本／レノファ山口ＦＣ／ザスパクサツ群馬
 
［クラブダイジェスト2017］北海道コンサドーレ札幌
［インタビュー①］チャナティップ（タイ代表／MF）
［カムバックストーリー］小野伸二（MF）
［インタビュー②］福森晃斗（DF）
［2017年の未来予想図］番記者２名が語る残留へのシナリオ
 
日本代表　キリンチャレンジカップ2017
［ニュージーランド戦レポート］明暗を分けたオーディション
［PICK UP PLAYER］倉田 秋（Ｇ大阪／MF）「会心のＡ代表初ゴール」
［13か国が出場決定］ロシア・ワールドカップ出場国一覧
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録
2017北海道コンサドーレ札幌特大ポスター