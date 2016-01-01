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2016年9月8日号

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定価500円（税込）／A４変
2016年8月25日発売

［特集］ハリルジャパン完全DATA BOOK　
ロシアＷ杯最終予選が９月１日に開幕！

［クラブダイジェスト２０１６］ジェフユナイテッド千葉

サッカーダイジェスト201698日号
No.1365

CONTENTS
［特集］ハリルジャパン完全DATA BOOK　ロシアＷ杯最終予選が９月１日に開幕！
FEATURES
［データ検証］戦術的傾向 攻撃編　縦方向への意識が端的に表われる
［関連企画／攻撃編］戦術的視点から探る最終予選突破への鍵　
３つのルートを使い分けゴールを狙うのが理想的
［スペシャルインタビュー Part１］清武弘嗣（セビージャ／日本代表／MF）「集大成のステージへ」
［データ検証］戦術的傾向 守備編　高い再奪取力と＂デュエル＂の意識
［関連企画／守備編］戦術的視点から探る最終予選突破への鍵
『待ち受け』の不安をプレスで解消できるか
［スペシャルインタビュー Part２］長谷部誠（フランクフルト／日本代表／MF）「求む、ライバル。」
［データ検証］世代別スタメン定着率
［データ検証］戦術的傾向 采配編
ザックジャパンとの比較から炙り出すハリルイズム
［スペシャルインタビュー Part３］ヴァイッド・ハリルホジッチ（日本代表監督）「警告――＂我々は強くない＂」
［データ検証］出場時間で見る　格付けプレーヤーズファイルFWMFDFGK
［関連企画］日本代表データBOX
［スペシャルインタビュー Part４］森重真人（FC東京／日本代表／DF）「戦う覚悟はできている」
［データ検証・番外編］なんでもランキング
［関連企画］ハリルジャパンとお金の話

リオ五輪日本代表
［大会総括］初戦の黒星が尾を引く形で
［指揮官ストーリー］一体感にこだわって
［ピックアッププレーヤー］大島僚太（川崎／MF
［リオ五輪・男子サッカー結果］RIO OLYMPIC ALL RESULTS

［クラブダイジェスト２０１６］ジェフユナイテッド千葉
［スペシャル対談］オナイウ阿道（FW）×町田也真人（MF
［アンケート企画］３人のライターが提示するジェフ改善計画書
［映画「Ｕ－31」公開記念企画OVER 31’s VOICE
［映画「Ｕ－31」公開記念企画②]］特別対談 ５番勝負!!

［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］「海外挑戦」は監督にも必要だ
［スルガ銀行チャンピオンシップ・レポート］
鹿島０ー１インデペンディエンテ・サンタフェ「試合巧者が犯した過ち」

COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後

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