最新号

2017年9月14日号

537_ext_01_0_S.jpg
定価580円（税込）／Ａ４
2017年8月24日発売

［特集］Ｊ１リーグ全18クラブの最新序列　夏の移籍でチーム内競争に異変あり！?

サッカーダイジェスト2017年9月14日号
No.1391
 
CONTENTS
［特集］Ｊ１リーグ全18クラブの最新序列　夏の移籍でチーム内競争に異変あり！?
FEATURES
セレッソ大阪
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
柏レイソル
［関連企画］後半戦の主役は誰だ!?注目プレーヤー10選
川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス
ジュビロ磐田
浦和レッズ
ヴィッセル神戸
ＦＣ東京
サンフレッチェ広島
［インタビュー］磯村亮太（名古屋→新潟／MF）「あえて茨の道へ」
アルビレックス新潟
サガン鳥栖
清水エスパルス
ベガルタ仙台
ヴァンフォーレ甲府
北海道コンサドーレ札幌
大宮アルディージャ
［Ｊクラブの最新動向］Ｊ２＆Ｊ３夏の移籍総まとめ
 
［クラブダイジェスト2017］ヴィッセル神戸
［インタビュー］渡邉千真（FW）
［トピック集］ピッチ外で見る＂ポルディ加入効果＂
［スペシャル対談］岩波拓也（DF）×渡部博文（DF）
［U–18紹介］必見のトップ候補生５傑
 
日本代表
ロシア・ワールドカップ・アジア最終予選 オーストラリア戦
［プレビュー］心理戦の様相も呈する大一番で求められる「決定力」と「経験」
［識者４人にアンケート］オーストラリア戦はこのスタメンで戦え!!
 
［スルガ銀行チャンピオンシップ2017］浦和レッズ×シャペコエンセ「踏み出した再生への一歩」
 
［不定期連載『黄金は色褪せない』］稲本潤一（札幌／MF）
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］社会問題の解決を目指す異色の経歴の元プロ選手
 
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録
2017ヴィッセル神戸ポスター