2016年9月22日号

定価500円(税込)/A4変 [特集]RIOからTOKYOへ 2020年東京五輪の旗手たち



日本代表

ロシアW杯アジア最終予選・UAE 戦詳報



[クラブダイジェスト2016]湘南ベルマーレ



No.1366



CONTENTS

[特集]RIOからTOKYOへ 2020年東京五輪の旗手たち

FEATURES

[イントロダクション/ターニングポイントになる東京五輪]日本サッカーの未来を賭けた戦い



久保建英のすべて

[Part1/スペイン人記者の視点]3年後、カンプ・ノウで――。

[Part2/プレーヤー解剖]天才アタッカーの実像



[タレントファイル]「東京五輪世代」の逸材たち 1997年生まれ No.001~021

[関連企画①]ひと目で分かる 東京五輪までのロードマップ

[関連企画②]U-19日本代表メンバー選考の行方

[関連企画③]ロンドン五輪世代 4年間の成長曲線

[タレントファイル]「東京五輪世代」の逸材たち 1998年生まれ No.022~040

[関連企画④/東京五輪世代の誕生年をプレーバック Part.1]サッカー界5大ニュース 1997年・1998年編

[インタビュー]冨安健洋(福岡/U-19日本代表/DF)「満足なんてしたことない」

[関連企画⑤]リオ五輪世代 4年間の成長曲線

[タレントファイル]「東京五輪世代」の逸材たち 1999、2000年生まれ No.041~059

[関連企画⑥/東京五輪世代の誕生年をプレーバック Part.2]サッカー界5大ニュース 1999年・2000年編

[関連企画⑦]識者アンケート 理想の指揮官像を問う



日本代表

ロシアW杯アジア最終予選・UAE 戦詳報 受け入れ難い黒星スタート

[レポート]誤審よりも明確な敗因

[ピックアッププレーヤー]大島僚太(川崎/MF)浅野拓磨(シュツットガルト/FW)

[ロシア・ワールドカップ アジア最終予選 結果&日程]韓国とオーストラリアが好発進



[クラブダイジェスト2016]湘南ベルマーレ

[特別対談]高山 薫(FW)×坪井慶介(DF)

[期待の17歳コンビ]齊藤未月(MF)×石原広教(DF)

[インタビュー①]神谷優太(MF)

[インタビュー②]曺 貴裁(監督)

[検証]「新スタジアム構想」の現在地

[PICK UP!]大槻周平の「足」を徹底解剖!



[不定期連載『ルーツ探訪』]西川周作(浦和/GK)

[連載『プロフットボーラ―の肖像』]「2002年」の佐藤寿人(広島/FW)



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

サムライタクティクス/清水英斗

THE JUDGE/後藤健生、二宮寿朗

フットボール見聞録/加部 究

天国と地獄/セルジオ越後



OTHERS

Japan Football All Result & Calendar

PRESENT&INFORMATION

次号予告&バックナンバー