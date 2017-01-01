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2017年7月13日号

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定価580円（税込）／A４
2017年6月22日発売

［特集］2017 J1 LEAGUE 全18クラブ 移籍マーケット解禁迫る！！　夏の補強＆改善ポイント

サッカーダイジェスト2017年7月13日号
No.1387
 
CONTENTS
［特集］2017 J1 LEAGUE 全18クラブ 移籍マーケット解禁迫る！！　夏の補強＆改善ポイント
FEATURES
柏レイソル
セレッソ大阪
FC東京
ガンバ大阪
［去就予測］“ヤング３”の欧州移籍は
堂安 律（Ｇ大阪／MF）
植田直通（鹿島／DF）
関根貴大（浦和／MF）
浦和レッズ
横浜F・マリノス
ヴィッセル神戸
鹿島アントラーズ
［指揮官インタビュー］大岩 剛（鹿島／監督）「“選手ありき”の多彩なマネジメント」
川崎フロンターレ
ベガルタ仙台
ジュビロ磐田
サガン鳥栖
［関連企画］夏の移籍マーケットを賑わすのは 狙い目タレントファイル10
清水エスパルス
ヴァンフォーレ甲府
北海道コンサドーレ札幌
サンフレッチェ広島
大宮アルディージャ
アルビレックス新潟
 
［クラブダイジェスト2017］柏レイソル
［センターバック対談］中谷進之介（DF）×中山雄太（DF）
［クローズアップ］中村航輔（GK）
［指揮官の肖像］下平隆宏（監督）
［インタビュー］伊東純也（FW）
［特別企画］イケメン図鑑
 
欧州組 夏の移籍大予測
主な30名の去就動向MAP
［クローズアップレポート］
原口元気（ヘルタ・ベルリン／MF）
岡崎慎司（レスター／FW）
本田圭佑（ミラン／MF）
 
A代表
ロシア・ワールドカップ最終予選 イラク戦
［レポート］失望感漂う 敵地での勝点１
［結果＆日程］イランが本大会出場決定。韓国はシュティーリケ監督を解任
Ｕ－20代表
［指揮官インタビュー］内山 篤（監督）
［ワールドカップ大会結果］イングランドが初優勝！
 
［不定期連載『黄金は色褪せない』］小笠原満男（鹿島／MF）
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］世界的な名将３人が道標の“永遠の旅人”
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
［特別付録］2017柏レイソル特大ポスター