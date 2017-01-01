バックナンバー
2017年7月13日号
［特集］2017 J1 LEAGUE 全18クラブ 移籍マーケット解禁迫る！！ 夏の補強＆改善ポイント
|サッカーダイジェスト2017年7月13日号
|No.1387
|CONTENTS
|［特集］2017 J1 LEAGUE 全18クラブ 移籍マーケット解禁迫る！！ 夏の補強＆改善ポイント
|FEATURES
|柏レイソル
|セレッソ大阪
|FC東京
|ガンバ大阪
|［去就予測］“ヤング３”の欧州移籍は
|堂安 律（Ｇ大阪／MF）
|植田直通（鹿島／DF）
|関根貴大（浦和／MF）
|浦和レッズ
|横浜F・マリノス
|ヴィッセル神戸
|鹿島アントラーズ
|［指揮官インタビュー］大岩 剛（鹿島／監督）「“選手ありき”の多彩なマネジメント」
|川崎フロンターレ
|ベガルタ仙台
|ジュビロ磐田
|サガン鳥栖
|［関連企画］夏の移籍マーケットを賑わすのは 狙い目タレントファイル10
|清水エスパルス
|ヴァンフォーレ甲府
|北海道コンサドーレ札幌
|サンフレッチェ広島
|大宮アルディージャ
|アルビレックス新潟
|［クラブダイジェスト2017］柏レイソル
|［センターバック対談］中谷進之介（DF）×中山雄太（DF）
|［クローズアップ］中村航輔（GK）
|［指揮官の肖像］下平隆宏（監督）
|［インタビュー］伊東純也（FW）
|［特別企画］イケメン図鑑
|欧州組 夏の移籍大予測
|主な30名の去就動向MAP
|［クローズアップレポート］
|原口元気（ヘルタ・ベルリン／MF）
|岡崎慎司（レスター／FW）
|本田圭佑（ミラン／MF）
|A代表
|ロシア・ワールドカップ最終予選 イラク戦
|［レポート］失望感漂う 敵地での勝点１
|［結果＆日程］イランが本大会出場決定。韓国はシュティーリケ監督を解任
|Ｕ－20代表
|［指揮官インタビュー］内山 篤（監督）
|［ワールドカップ大会結果］イングランドが初優勝！
|［不定期連載『黄金は色褪せない』］小笠原満男（鹿島／MF）
|［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］世界的な名将３人が道標の“永遠の旅人”
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
|Japan Football All Result & Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー
|［特別付録］2017柏レイソル特大ポスター