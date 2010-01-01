最新号

2017年6月22日号

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定価580円（税込）／A４
2017年6月8日発売

［特集］日本人アタッカー 新・戦国時代
群雄割拠の時代が示す 日本人アタッカーの優位性

サッカーダイジェスト2017年6月22日号
No.1386
 
CONTENTS
［特集］日本人アタッカー 新・戦国時代
FEATURES
［イントロダクション］群雄割拠の時代が示す 日本人アタッカーの優位性
▼ＣＦ編
最新序列
タイプ別分類
［インタビュー］長沢 駿（Ｇ大阪／FW）「幸せな時間」
▼右ウイング編
最新序列
タイプ別分類
［クローズアップ］本田圭佑（ミラン／MF）「『格』を優先しない選択で」
▼左ウイング編
最新序列
タイプ別分類
［戦術レポート］霜田正浩（元日本サッカー協会技術委員長）「元技術委員長による３トップ論考」
▼トップ下編
最新序列
タイプ別分類
［インタビュー］鎌田大地（鳥栖／MF）「理想と現実の狭間で」
［アンケート企画］識者８人が回答 攻撃ユニットの最適解は？
 
日本代表特集
ワールドカップ「A代表 展望&U―20代表 総括」
A代表 ロシア・ワールドカップ最終予選 イラク戦
［プレビュー］ポイントは守備陣の編成 ハリルに秘策はあるのか
［関連企画］全25試合の出場記録から算出する 世代別スタメン定着率
［結果＆日程］７節までの予選結果をプレーバック
 
Ｕ－20代表
FIFAＵ－20ワールドカップ韓国2017
［総括］世界の舞台で掴んだ＂３年後＂への財産
［ピックアップ・プレーヤー］久保建英（FC東京Ｕ－18／FW）
［大会結果］ラウンド16までの総まとめ
 
［クラブダイジェスト2017］浦和レッズ
［クローズアップ］関根貴大（MF）×駒井善成（MF）
［特別対談］西川周作（GK）×堀田直人（ニチバン社長）
［全選手＆監督イラスト紹介］十人十色、個性派軍団を描く
［インサイドストーリー］梅崎 司（MF）
［チームレポート］待たれる「突き上げ」
 
［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2013年」の岩政大樹（東京ユナイテッドFC／DF）
 
アジア・チャンピオンズリーグ
［ラウンド16 日本勢レビュー］浦和、川崎がベスト８へ　敗退の鹿島は監督を解任
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録2017浦和レッズポスター