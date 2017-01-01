最新号

2017年5月11日号

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定価580円（税込）／A４
2017年4月27日発売

［巻頭ロングインタビュー］原口元気「葛藤」（ヘルタ・ベルリン／日本代表／MF）
［特集］2017年 夏の移籍大予想　欧州組＆注目Ｊリーガーの去就を占う

サッカーダイジェスト2017年5月11日号
No.1383
 
CONTENTS
［巻頭ロングインタビュー］原口元気「葛藤」（ヘルタ・ベルリン／日本代表／MF）
FEATURES
［特集］2017年 夏の移籍大予想　欧州組＆注目Ｊリーガーの去就を占う
▽欧州リーグ編
欧州組の現在地
注目株11人の去就大予測
本田圭佑（ミラン／日本代表／MF）
原口元気（ヘルタ・ベルリン／日本代表／MF）
大迫勇也（ケルン／日本代表／FW）
久保裕也（ヘント／日本代表／FW）
香川真司（ドルトムント／日本代表／MF）
長友佑都（インテル／日本代表／DF）
柴崎 岳（テネリフェ／MF）
武藤嘉紀（マインツ／FW）
浅野拓磨（シュツットガルト／日本代表／FW）
内田篤人（シャルケ／DF）
宇佐美貴史（アウクスブルク／日本代表／FW）
▽Ｊリーグ編
［選手エージェントが語る］新たなトレンドと変化する人の流れ
［アンケート企画］ 識者10人が選定!!次にヨーロッパへ旅立つのは NEXT欧州組ランキング
NEXT欧州組トップ10の近未来予測
昌子 源（鹿島／日本代表／DF）
齋藤 学（横浜／MF）
遠藤 航（浦和／DF）
大島僚太（川崎／MF）
鎌田大地（鳥栖／MF）
鈴木優磨（鹿島／FW）
白崎凌兵（清水／MF）
植田直通（鹿島／日本代表／DF）
関根貴大（浦和／MF）
橋本拳人（FC東京／MF）
［事情通の覆面座談会］夏に動くのは誰だ！？裏ネタ・特ダネ 大放談！！
［関連企画］ポドルスキに続いてＪ参戦も？ “狙い目”ビッグネーム
 
［クラブダイジェスト2017］川崎フロンターレ
［インタビュー］小林 悠（FW）
［チームレポート］陸前高田市×川崎フロンターレ
［スペシャル鼎談］車屋紳太郎（DF）×谷口彰悟（MF）×奈良竜樹（DF）
［ライターアンケート］今年の川崎はココが違う ！
 
みんなでスタジアムへ行こう　GWはＪリーグ三昧！
 
Ｕ–20代表
［メンバー発表直前大予想］ワールドカップに挑む「21人」は？
 
日本女子代表
［チームレポート］次代のエースを探せ
 
［不定期連載『黄金は色褪せない』］小野伸二（札幌／MF）
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］元なでしこリーガーがスペインで掴んだ
成長の土台となる自己肯定感の育み方
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
宇佐美日記／宇佐美貴史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Result
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
 
特別付録　
2017川崎フロンターレ特大ポスター