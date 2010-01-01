最新号

2017年2月23日号

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定価500円（税込）／Ａ４
2017年2月9日発売

［特集］2017年シーズンJ1＆J2 全40クラブの開幕スタメン大予想

サッカーダイジェスト2017年2月23日号
No.1378
 
CONTENTS
［特集］2017年シーズンJ1＆J2 全40クラブの開幕スタメン大予想
 
FEATURES
［巻頭インタビュー］大久保嘉人（FC東京／FW）「幸福な決断」
▼J１
鹿島アントラーズ
FC東京
［スペシャル対談］ペドロ・ジュニオール（鹿島／FW）×ブエノ（鹿島／DF）「確固たる地位を築くために」
大宮アルディージャ
川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス
浦和レッズ
［新戦力インタビュー①］ラファエル・シルバ（浦和／FW）「まっすぐ突き進む」
セレッソ大阪
ジュビロ磐田
サガン鳥栖
柏レイソル
［インタビュー連載『Ｕ－20Ｗ杯への決意』］中山雄太（柏／DF）
サンフレッチェ広島
アルビレックス新潟
清水エスパルス
ヴィッセル神戸
［関連企画］注目の助っ人10選
ベガルタ仙台
北海道コンサドーレ札幌
ガンバ大阪
ヴァンフォーレ甲府
 
▼J２
京都サンガF.C.／モンテディオ山形
名古屋グランパス／ファジアーノ岡山
［新戦力インタビュー②］佐藤寿人（名古屋／FW）「渇望」
横浜FC／松本山雅FC
アビスパ福岡／大分トリニータ
FC町田ゼルビア／ジェフユナイテッド千葉
水戸ホーリーホック／湘南ベルマーレ
［関連企画］注目の助っ人10選
徳島ヴォルティス／東京ヴェルディ
V・ファーレン長崎／ザスパクサツ群馬
ロアッソ熊本／カマタマーレ讃岐
愛媛FC／ツエーゲン金沢
FC岐阜／レノファ山口FC
 
J3 補強動向 最新版
ギラヴァンツ北九州／栃木SC／AC長野パルセイロ／ブラウブリッツ秋田／鹿児島ユナイテッドFC／カターレ富山
藤枝MYFC／FC琉球／SC相模原／グルージャ盛岡／福島ユナイテッドFC／ガイナーレ鳥取／Y.S.C.C.横浜／アスルクラロ沼津
 
Ｊ１＆Ｊ２＆Ｊ３2017年スケジュール
 
［独占インタビュー］小林祐希（ヘーレンフェーン／日本代表／MF）「焦れずに、楽しく、ゆっくりと」
 
［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2006年」の青山敏弘（広島／MF）
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー