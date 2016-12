2016年10月13日号

CONTENTS

[特集]日本はワールドカップに辿り着けるのか

ハリルジャパン危機説を"10の論点"から検証する

FEATURES

[イントロダクション]厳しい道のりが待っている

[論点①]識者アンケート 日本は本当に弱くなったのか?

[関連企画①]海外記者の視点 2大ライバル国のJAPAN評

[論点②]識者の分析 現行のシステムにこだわるべきか?

[論点③]編集部座談会 本田のベストポジションは?

[関連企画②]イタリア人記者の見解 ミラン番記者が考えるHONDAの活用法

[論点④]本誌代表担当4人が判定! 香川のスタメン外しは?

[関連企画③]現役指導者の見解 ドルトムントに見る香川の"生きる道"

[論点⑤]解説者の見解 大型FWは必要ないのか?

[論点⑥]識者の分析 清武は左ウイングに固定すべきか?

[論点⑦]識者アンケート ボランチコンビの最適解は?

[関連企画④]ショートインタビュー 山口 蛍(C大阪/MF)「相手の良さを消すために」

[論点⑧]解説者の見解 CBは吉田と森重で大丈夫?

[関連企画⑤]現地発レポート 吉田麻也(サウサンプトン/日本代表/DF)「プレミアで通用するCBになるには――」

[論点⑨]編集部座談会 中村、大久保を招集すべきか?

[関連企画⑥]読者アンケート 最終予選で日本代表に呼ぶべき選手は?

[不定期連載『ルーツ探訪』]小林祐希(ヘーレンフェーン/日本代表/MF)

[論点⑩]識者アンケート 監督はハリルホジッチでいいのか?



日本代表

ロシアW杯アジア最終予選 タイ戦詳報&10月シリーズ展望 課題を突きつけられた辛勝

[タイ戦レポート]ノルマを達成も不安は拭えない

[ピックアッププレーヤー]原口元気(ヘルタ・ベルリン/MF)山口 蛍(C大阪/MF)

[ロシア・ワールドカップ アジア最終予選 第2節の結果&日程]オーストラリアが連勝、韓国は痛恨のドロー



U−16日本代表

[チームレポート]なにより"個"を重視したタレント集団



[クラブダイジェスト2016]清水エスパルス

[インタビュー]鄭 大世(FW)

[アンケート企画]6人の選手が素顔を暴く!?「監督ってこんな人です」

[96年組対談]北川航也(MF)×松原 后(DF)

[特別手記]大前元紀(FW)

[連載『FOOTBALL マイノリティリポート』]近道なんてどこにもない



COLUMNS

宇佐美日記/宇佐美貴史

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

THE JUDGE/西部謙司、清水英斗

サッカー品評会/後藤健生

フットボール見聞録/加部 究

天国と地獄/セルジオ越後



OTHERS

Japan Football All Result & Calendar

PRESENT&INFORMATION

次号予告&バックナンバー