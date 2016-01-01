最新号

2017年1月26日号

445_ext_01_0_S.jpg
定価550円（税込）／A４
2017年1月12日発売

［巻頭ロングインタビュー］
内田篤人（シャルケ／日本代表／DF）「迷って、耐えた『639日』」

サッカーダイジェスト2017年１月26日号
No.1376 
 
CONTENTS
［巻頭ロングインタビュー］
内田篤人（シャルケ／日本代表／DF）「迷って、耐えた『639日』」
 
FEATURES
［Ｊリーグ企画］2017年シーズン J1＆J2全40クラブの最新布陣＆ポジション別移籍相関図
Ｊ１
浦和レッズ
鹿島アントラーズ
［ピックアップクラブ①／鹿島アントラーズ］４度目の黄金時代、到来か
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
大宮アルディージャ
サンフレッチェ広島
ポジション別移籍相関図　ＦＷ編
ヴィッセル神戸
柏レイソル
FC東京
横浜F・マリノス
ポジション別移籍相関図　ＭＦ編
サガン鳥栖／ベガルタ仙台
ジュビロ磐田／ヴァンフォーレ甲府
アルビレックス新潟／北海道コンサドーレ札幌
清水エスパルス／セレッソ大阪
ポジション別移籍相関図　ＤＦ＆ＧＫ編
Ｊ１＆Ｊ２リーグ開幕までのスケジュール
フットボールカレンダー
 
Ｊ２
名古屋グランパス
［ピックアップクラブ②／名古屋グランパス］新生名古屋の現状とは？
湘南ベルマーレ／アビスパ福岡
松本山雅FC／京都サンガF.C.
ファジアーノ岡山／FC町田ゼルビア
ポジション別移籍相関図　ＦＷ編
横浜FC／徳島ヴォルティス
愛媛FC／ジェフユナイテッド千葉
レノファ山口FC／水戸ホーリーホック
ポジション別移籍相関図　ＭＦ編
モンテディオ山形／V・ファーレン長崎
ロアッソ熊本
ザスパクサツ群馬／東京ヴェルディ
カマタマーレ讃岐
FC岐阜／ツエーゲン金沢
大分トリニータ
ポジション別移籍相関図　ＤＦ＆ＧＫ編
 
Ｊ３
補強中間報告
ギラヴァンツ北九州／栃木SC／AC長野パルセイロ／ブラウブリッツ秋田／鹿児島ユナイテッドFC／カターレ富山
藤枝MYFC／FC琉球／SC相模原／グルージャ盛岡／福島ユナイテッドFC／ガイナーレ鳥取／Y.S.C.C.横浜／アスルクラロ沼津
 
第96回天皇杯 
決勝レポート
［PICK UP PLAYER］小笠原満男（鹿島／MF）「百戦錬磨の男にしかできないこと」
 
第95回高校サッカー選手権 
決勝レポート
大会全試合結果＆本誌選定ベスト11
 
［インタビュー連載『Ｕ－20Ｗ杯への決意』］三好康児（川崎／MF）
［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2010年」の鄭大世（清水／FW）
 
お年玉プレゼント 直筆サイン入りのお宝グッズなどを大放出！
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サムライタクティクス／清水英斗
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
Japan Football All Results
次号予告＆バックナンバー