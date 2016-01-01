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2016年12月22日号

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定価600円（税込）／Ａ４
2016年12月8日発売

［特集］2016 J.LEAGUE現役Ｊリーガー90人が選ぶBEST PLAYER＆J1＆J2 全1238選手の通信簿

サッカーダイジェスト2016年12月22日号
No.1372
 
CONTENTS
［特集］2016 J.LEAGUE現役Ｊリーガー90人が選ぶBEST PLAYER＆J1＆J2 全1238選手の通信簿
 
FEATURES
CHAMPIONSHIP鹿島アントラーズ Ｊ１制覇!!
決勝・第２戦／優勝決定レポート
決勝・第１戦＆準決勝レビュー
［PICK UP PLAYER］金崎夢生（鹿島／MF）「しっかりと仕事ができたし、なにより、優勝できて嬉しい」
 
2016 BEST PLAYER
ランキング１位～30位
［スペシャルインタビュー］中村憲剛（川崎／MF）「36歳で迎えた印象深いシーズン」
アンケート全回答
 
2016 J１＆J２通信簿
▼Ｊ１編
鹿島アントラーズ
浦和レッズ
川崎フロンターレ
ガンバ大阪
大宮アルディージャ
サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸
柏レイソル
ＦＣ東京
横浜Ｆ・マリノス
サガン鳥栖／ベガルタ仙台
ジュビロ磐田／ヴァンフォーレ甲府
アルビレックス新潟／名古屋グランパス
湘南ベルマーレ／アビスパ福岡
 
▼Ｊ２編
北海道コンサドーレ札幌
清水エスパルス
［インタビュー］大前元紀（清水／FW）「試練にして喜びのシーズン」
松本山雅ＦＣ／セレッソ大阪
京都サンガＦ．Ｃ．／ファジアーノ岡山
ＦＣ町田ゼルビア／横浜ＦＣ
徳島ヴォルティス／愛媛ＦＣ
ジェフユナイテッド千葉／レノファ山口ＦＣ
水戸ホーリーホック／モンテディオ山形
Ｖ・ファーレン長崎／ロアッソ熊本／ザスパクサツ群馬／東京ヴェルディ
カマタマーレ讃岐／ＦＣ岐阜／ツエーゲン金沢／ギラヴァンツ北九州
［2016年・冬のマーケット］J１・J２最新移籍リスト
［引退選手一覧］ピッチを去る名手たち
新連載［インタビュー連載『Ｕー20Ｗ杯への決意』］堂安 律（G大阪／MF）
 
クラブワールドカップ2016大会ガイド
レアル・マドリー
アトレティコ・ナシオナル／マメロディ・サンダウンズクラブ・アメリカ／オークランド・シティ／全北現代／鹿島アントラーズ
 
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
サムライタクティクス／清水英斗
THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
OTHERS
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PRESENT&INFORMATION
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