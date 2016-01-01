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2016年12月22日号
［特集］2016 J.LEAGUE現役Ｊリーガー90人が選ぶBEST PLAYER＆J1＆J2 全1238選手の通信簿
|サッカーダイジェスト2016年12月22日号
|No.1372
|CONTENTS
|［特集］2016 J.LEAGUE現役Ｊリーガー90人が選ぶBEST PLAYER＆J1＆J2 全1238選手の通信簿
|FEATURES
|CHAMPIONSHIP鹿島アントラーズ Ｊ１制覇!!
|決勝・第２戦／優勝決定レポート
|決勝・第１戦＆準決勝レビュー
|［PICK UP PLAYER］金崎夢生（鹿島／MF）「しっかりと仕事ができたし、なにより、優勝できて嬉しい」
|2016 BEST PLAYER
|ランキング１位～30位
|［スペシャルインタビュー］中村憲剛（川崎／MF）「36歳で迎えた印象深いシーズン」
|アンケート全回答
|2016 J１＆J２通信簿
|▼Ｊ１編
|鹿島アントラーズ
|浦和レッズ
|川崎フロンターレ
|ガンバ大阪
|大宮アルディージャ
|サンフレッチェ広島
|ヴィッセル神戸
|柏レイソル
|ＦＣ東京
|横浜Ｆ・マリノス
|サガン鳥栖／ベガルタ仙台
|ジュビロ磐田／ヴァンフォーレ甲府
|アルビレックス新潟／名古屋グランパス
|湘南ベルマーレ／アビスパ福岡
|▼Ｊ２編
|北海道コンサドーレ札幌
|清水エスパルス
|［インタビュー］大前元紀（清水／FW）「試練にして喜びのシーズン」
|松本山雅ＦＣ／セレッソ大阪
|京都サンガＦ．Ｃ．／ファジアーノ岡山
|ＦＣ町田ゼルビア／横浜ＦＣ
|徳島ヴォルティス／愛媛ＦＣ
|ジェフユナイテッド千葉／レノファ山口ＦＣ
|水戸ホーリーホック／モンテディオ山形
|Ｖ・ファーレン長崎／ロアッソ熊本／ザスパクサツ群馬／東京ヴェルディ
|カマタマーレ讃岐／ＦＣ岐阜／ツエーゲン金沢／ギラヴァンツ北九州
|［2016年・冬のマーケット］J１・J２最新移籍リスト
|［引退選手一覧］ピッチを去る名手たち
|新連載［インタビュー連載『Ｕー20Ｗ杯への決意』］堂安 律（G大阪／MF）
|クラブワールドカップ2016大会ガイド
|レアル・マドリー
|アトレティコ・ナシオナル／マメロディ・サンダウンズクラブ・アメリカ／オークランド・シティ／全北現代／鹿島アントラーズ
|COLUMNS
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|サムライタクティクス／清水英斗
|THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|OTHERS
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|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー