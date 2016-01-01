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2016年12月8日号

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定価500円（税込）／A４
2016年11月24日発売

［ 特集］移籍マーケットの動向から浮かび上がる　Ｊ１＆Ｊ２リーグ 全40クラブの３大強化ポイント

サッカーダイジェスト2016年12月8日号
No.1371
 
［ 特集］移籍マーケットの動向から浮かび上がる　Ｊ１＆Ｊ２リーグ 全40クラブの３大強化ポイント
F E A T U R E S
Ｊ１編
浦和レッズ
［ ピックアップクラブ①／浦和レッズ］シフトする強化方針
川崎フロンターレ
［ ピックアップクラブ②／川崎フロンターレ］〝鬼木新体制〞の指針とは――
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
大宮アルディージャ
サンフレッチェ広島
［ スペシャル対談］ 森﨑浩司（広島／MF）森﨑和幸（広島／MF×）「いつまでも心はひとつ」
ＦＣ東京
［ ピックアップクラブ③／ＦＣ東京］悲願のリーグ制覇へ　大久保は最大の切り札か
横浜Ｆ・マリノス
［ ピックアップクラブ④／横浜Ｆ・マリノス］名門の暗中模索は続きそうだ
ジュビロ磐田
［ ピックアップクラブ⑤／ジュビロ磐田］名波ジュビロ　４年目の青写真
柏レイソル
ヴィッセル神戸
［ J１得点王インタビュー］レアンド「12年目の初タイトル」
ベガルタ仙台／サガン鳥栖
名古屋グランパス
［ ピックアップクラブ⑥／名古屋グランパス］前代未聞の危機が迫る
ヴァンフォーレ甲府／アルビレックス新潟
湘南ベルマーレ／アビスパ福岡
高校＆ユース 内定者番付2017
 
Ｊ２編
北海道コンサドーレ札幌／清水エスパルス
松本山雅ＦＣ／セレッソ大阪
京都サンガＦ．Ｃ．／ファジアーノ岡山
ＦＣ町田ゼルビア／横浜ＦＣ
徳島ヴォルティス／ジェフユナイテッド千葉
［ ピックアップクラブ⑦／ジェフユナイテッド千葉］大改革の末に…
愛媛ＦＣ／レノファ山口ＦＣ／水戸ホーリーホック／Ｖ・ファーレン長崎／ロアッソ熊本／モンテディオ山形
ザスパクサツ群馬／東京ヴェルディ／カマタマーレ讃岐／ＦＣ岐阜／ギラヴァンツ北九州／ツエーゲン金沢
 
［クラブダイジェスト２０１６］北海道コンサドーレ札幌
［ インタビュー①］ 都倉 賢（FW）
［ 番記者チームレポート］昇格後を見据えて――〝Ｊ１定着〞への４大ポイント
［ インタビュー②］ 福森晃斗（DF）
［ 指揮官の横顔］四方田修平（監督）
 
日本代表
［ サウジアラビア戦レポート］世代の融合と戦術の柔軟化
［ ロシア・ワールドカップ アジア最終予選 第５節の結果＆日程］オーストラリアが痛恨のドローでＢ組の３位に後退
 
［ 不定期連載『ルーツ探訪』］大島僚太（川崎／MF）
［ 連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］「地域」で奮闘の青年監督に光を
 
C O L U M N S
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE ／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
O T H E R S
Japan Football All Results & Calendar
PRESENT&INFORMATION
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