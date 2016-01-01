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2016年12月8日号
［ 特集］移籍マーケットの動向から浮かび上がる Ｊ１＆Ｊ２リーグ 全40クラブの３大強化ポイント
|サッカーダイジェスト2016年12月8日号
|No.1371
|［ 特集］移籍マーケットの動向から浮かび上がる Ｊ１＆Ｊ２リーグ 全40クラブの３大強化ポイント
|F E A T U R E S
|Ｊ１編
|浦和レッズ
|［ ピックアップクラブ①／浦和レッズ］シフトする強化方針
|川崎フロンターレ
|［ ピックアップクラブ②／川崎フロンターレ］〝鬼木新体制〞の指針とは――
|鹿島アントラーズ
|ガンバ大阪
|大宮アルディージャ
|サンフレッチェ広島
|［ スペシャル対談］ 森﨑浩司（広島／MF）森﨑和幸（広島／MF×）「いつまでも心はひとつ」
|ＦＣ東京
|［ ピックアップクラブ③／ＦＣ東京］悲願のリーグ制覇へ 大久保は最大の切り札か
|横浜Ｆ・マリノス
|［ ピックアップクラブ④／横浜Ｆ・マリノス］名門の暗中模索は続きそうだ
|ジュビロ磐田
|［ ピックアップクラブ⑤／ジュビロ磐田］名波ジュビロ ４年目の青写真
|柏レイソル
|ヴィッセル神戸
|［ J１得点王インタビュー］レアンド「12年目の初タイトル」
|ベガルタ仙台／サガン鳥栖
|名古屋グランパス
|［ ピックアップクラブ⑥／名古屋グランパス］前代未聞の危機が迫る
|ヴァンフォーレ甲府／アルビレックス新潟
|湘南ベルマーレ／アビスパ福岡
|高校＆ユース 内定者番付2017
|Ｊ２編
|北海道コンサドーレ札幌／清水エスパルス
|松本山雅ＦＣ／セレッソ大阪
|京都サンガＦ．Ｃ．／ファジアーノ岡山
|ＦＣ町田ゼルビア／横浜ＦＣ
|徳島ヴォルティス／ジェフユナイテッド千葉
|［ ピックアップクラブ⑦／ジェフユナイテッド千葉］大改革の末に…
|愛媛ＦＣ／レノファ山口ＦＣ／水戸ホーリーホック／Ｖ・ファーレン長崎／ロアッソ熊本／モンテディオ山形
|ザスパクサツ群馬／東京ヴェルディ／カマタマーレ讃岐／ＦＣ岐阜／ギラヴァンツ北九州／ツエーゲン金沢
|［クラブダイジェスト２０１６］北海道コンサドーレ札幌
|［ インタビュー①］ 都倉 賢（FW）
|［ 番記者チームレポート］昇格後を見据えて――〝Ｊ１定着〞への４大ポイント
|［ インタビュー②］ 福森晃斗（DF）
|［ 指揮官の横顔］四方田修平（監督）
|日本代表
|［ サウジアラビア戦レポート］世代の融合と戦術の柔軟化
|［ ロシア・ワールドカップ アジア最終予選 第５節の結果＆日程］オーストラリアが痛恨のドローでＢ組の３位に後退
|［ 不定期連載『ルーツ探訪』］大島僚太（川崎／MF）
|［ 連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］「地域」で奮闘の青年監督に光を
|C O L U M N S
|宇佐美日記／宇佐美貴史
|アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
|THE JUDGE ／西部謙司、清水英斗
|サッカー品評会／後藤健生
|フットボール見聞録／加部 究
|天国と地獄／セルジオ越後
|O T H E R S
|Japan Football All Results & Calendar
|PRESENT&INFORMATION
|次号予告＆バックナンバー