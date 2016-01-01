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2016年11月10日号

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定価550円（税込）／A４
2016年10月27日発売

［特集］先取り移籍マーケット　注目株30人の去就大予測
［選手エージェントの見解］
”新時代突入”のＪリーグ　移籍市場の傾向も変わる？

サッカーダイジェスト2016年11月10日号
No.1369 
 
CONTENTS
［特集］先取り移籍マーケット　注目株30人の去就大予測
FEATURES
 ［選手エージェントの見解］
“新時代突入”のＪリーグ　移籍市場の傾向も変わる？
Part 1Ｊリーガー編
FILE.01大久保嘉人（川崎／FW）
FILE.02中村俊輔（横浜／MF）
FILE.03柴崎 岳（鹿島／MF）
［関連企画①］覆面座談会
FILE.04永井謙佑（名古屋／FW）
FILE.05井手口陽介（Ｇ大阪／MF）
FILE.06/07金崎夢生（鹿島／MF）小林 悠（川崎／FW）
FILE.08/09齋藤 学（横浜／MF）佐藤寿人（広島／FW）
［関連企画②］監督人事　市場活発化の気配が漂う
FILE.10岩波拓也（神戸／DF）
FILE.11/12森重真人（FC東京／DF）鎌田大地（鳥栖／MF）
FILE.13/14田中マルクス闘莉王（名古屋／DF）中島翔哉（ＦＣ東京／MF）
FILE.15/16前田遼一（ＦＣ東京／FW）矢島慎也（岡山／MF）
［関連企画③］川崎フロンターレ　風間監督退任の背景とは？今後のチーム編成は不透明に
FILE.17ペドロ・ジュニオール（神戸／FW）
FILE.18/19レオ・シルバ（新潟／MF）ファビオ（横浜／DF）
FILE.20ウェリントン（福岡／FW）
FILE.21/22ジェイ（磐田／FW）ラファエル・シルバ（新潟／FW）
FILE.23/24ハモン・ロペス（仙台／MF）キム・ジンヒョン（Ｃ大阪／GK）
［関連企画④］助っ人の最新補強動向　今オフのメインターゲットは　中国リーグの戦力外候補
［関連企画⑤］“最新ルーキー”10選
 
Part 2欧州組編
FILE.25本田圭佑（ミラン／MF）
FILE.26/27香川真司（ドルトムント／MF）原口元気（ヘルタ・ベルリン／MF）
FILE.28清武弘嗣（セビージャ／MF）
FILE.29/30岡崎慎司（レスター／FW）吉田麻也（サウサンプトン／DF）
［関連企画⑥］欧州組の立ち位置MAP
 
［クラブダイジェスト２０１６］浦和レッズ
［主将の決意］阿部勇樹（MF）
［インタビュー①］武藤雄樹（FW）
［オピニオン］ライター４氏による「２冠獲得」へのシナリオ
［担当記者コラム］さらなる高みへ柏木、阿部、青木の共存は？
［インタビュー②］宇賀神友弥（MF）
［ルヴァンカップ決勝／マッチレポート］逞しく死闘を制す
［今後の展望］第２ステージ優勝まで、あと＂勝点１＂　レアルと真剣勝負だ!!
 
日本代表
［オーストラリア戦レポート］安堵感より悔しさが募る勝点１
［ロシア・ワールドカップ アジア最終予選 結果＆日程］イランに敗れた韓国はグループＡの３位に後退
 
Ｕ–19日本代表 アジア選手権
［グループリーグ総括］課題を克服して掴んだＧＬ突破
 
Ｕ-17女子日本代表 ワールドカップ
［大会総括］連覇はならずとも貫いた攻撃的姿勢
 
［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］“オジサン軍団”を増やして活かせ
 
COLUMNS
宇佐美日記／宇佐美貴史
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／西部謙司、清水英斗
サッカー品評会／後藤健生
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
 
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