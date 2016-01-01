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2016年11月10日号
［特集］先取り移籍マーケット 注目株30人の去就大予測
［選手エージェントの見解］
”新時代突入”のＪリーグ 移籍市場の傾向も変わる？
|サッカーダイジェスト2016年11月10日号
|No.1369
|CONTENTS
|［特集］先取り移籍マーケット 注目株30人の去就大予測
|FEATURES
|［選手エージェントの見解］
|“新時代突入”のＪリーグ 移籍市場の傾向も変わる？
|Part 1Ｊリーガー編
|FILE.01大久保嘉人（川崎／FW）
|FILE.02中村俊輔（横浜／MF）
|FILE.03柴崎 岳（鹿島／MF）
|［関連企画①］覆面座談会
|FILE.04永井謙佑（名古屋／FW）
|FILE.05井手口陽介（Ｇ大阪／MF）
|FILE.06/07金崎夢生（鹿島／MF）小林 悠（川崎／FW）
|FILE.08/09齋藤 学（横浜／MF）佐藤寿人（広島／FW）
|［関連企画②］監督人事 市場活発化の気配が漂う
|FILE.10岩波拓也（神戸／DF）
|FILE.11/12森重真人（FC東京／DF）鎌田大地（鳥栖／MF）
|FILE.13/14田中マルクス闘莉王（名古屋／DF）中島翔哉（ＦＣ東京／MF）
|FILE.15/16前田遼一（ＦＣ東京／FW）矢島慎也（岡山／MF）
|［関連企画③］川崎フロンターレ 風間監督退任の背景とは？今後のチーム編成は不透明に
|FILE.17ペドロ・ジュニオール（神戸／FW）
|FILE.18/19レオ・シルバ（新潟／MF）ファビオ（横浜／DF）
|FILE.20ウェリントン（福岡／FW）
|FILE.21/22ジェイ（磐田／FW）ラファエル・シルバ（新潟／FW）
|FILE.23/24ハモン・ロペス（仙台／MF）キム・ジンヒョン（Ｃ大阪／GK）
|［関連企画④］助っ人の最新補強動向 今オフのメインターゲットは 中国リーグの戦力外候補
|［関連企画⑤］“最新ルーキー”10選
|Part 2欧州組編
|FILE.25本田圭佑（ミラン／MF）
|FILE.26/27香川真司（ドルトムント／MF）原口元気（ヘルタ・ベルリン／MF）
|FILE.28清武弘嗣（セビージャ／MF）
|FILE.29/30岡崎慎司（レスター／FW）吉田麻也（サウサンプトン／DF）
|［関連企画⑥］欧州組の立ち位置MAP
|［クラブダイジェスト２０１６］浦和レッズ
|［主将の決意］阿部勇樹（MF）
|［インタビュー①］武藤雄樹（FW）
|［オピニオン］ライター４氏による「２冠獲得」へのシナリオ
|［担当記者コラム］さらなる高みへ柏木、阿部、青木の共存は？
|［インタビュー②］宇賀神友弥（MF）
|［ルヴァンカップ決勝／マッチレポート］逞しく死闘を制す
|［今後の展望］第２ステージ優勝まで、あと＂勝点１＂ レアルと真剣勝負だ!!
|日本代表
|［オーストラリア戦レポート］安堵感より悔しさが募る勝点１
|［ロシア・ワールドカップ アジア最終予選 結果＆日程］イランに敗れた韓国はグループＡの３位に後退
|Ｕ–19日本代表 アジア選手権
|［グループリーグ総括］課題を克服して掴んだＧＬ突破
|Ｕ-17女子日本代表 ワールドカップ
|［大会総括］連覇はならずとも貫いた攻撃的姿勢
|［連載『FOOTBALL マイノリティリポート』］“オジサン軍団”を増やして活かせ
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