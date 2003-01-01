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2016年10月27日号

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定価500円（税込）／A４変
2016年10月13日発売

［特集］
2016 Ｊ１リーグ・第２ステージ
優勝＆CS出場権＆残留争い
［クラブダイジェスト２０１６］ セレッソ大阪

サッカーダイジェスト2016年10月27日号
月２回刊（第２・第４木曜日発売）
［特集］
2016 Ｊ１リーグ・第２ステージ
優勝＆CS出場権＆残留争い
天国と地獄の＂ラスト３＂
FEATURES
 ［優勝＆CS出場権争いの見どころ］
＂１位＂の座を巡るバトルと
好調・神戸のラストスパート
 ［スペシャルインタビュー］
中村憲剛（川崎／MF）
「飽くなき欲求」
浦和レッズ
川崎フロンターレ
鹿島アントラーズ
ヴィッセル神戸
ガンバ大阪／柏レイソル
横浜Ｆ・マリノス／大宮アルディージャ
 ［識者アンケート①］優勝＆CS出場権争い
第２ステージ＆
年間勝点の順位は？
 ［残留争いの見どころ］
今後の展開を決定付けそうな
「磐田×名古屋」の直接対決
 ［対談］
楢﨑正剛（名古屋／GK）×
田口泰士（名古屋／MF）
「決死の覚悟」
名古屋グランパス
ジュビロ磐田／アルビレックス新潟
ヴァンフォーレ甲府／湘南ベルマーレ
 ［識者アンケート②］残留争い
名古屋は残留できるのか？
Ｊ２ 昇格＆残留争い
［クラブダイジェスト２０１６］
セレッソ大阪
［キーマンストーリー］
山口 蛍（MF）
 ［スペシャル対談］
杉本健勇（FW）×
丸橋祐介（DF）
41        ［アンケート企画］
        ５選手が語る
        爆笑!? エピソード集
［新時代の旗手インタビュー］
丸岡 満（MF）
ニッポン対アジア
世界の大舞台へと続く
＂３つの代表戦＂に迫る
Ａ代表
ロシアＷ杯アジア最終予選・イラク戦詳報
 ［イラク戦レポート］
未来を占う劇的な勝利
 ［アジア最終予選結果］
韓国が逆転勝利、オーストラリアはドロー
Ｕ−16日本代表
アジア選手権
 ［大会総括］
切り開いた世界への道
 ［関連企画］
全23選手通信簿
U−19日本代表
アジア選手権
 ［大会展望］
４年後の飛躍へ
Ｗ杯出場は「至上命題」
 ［登録メンバー］
選手名鑑
51        ［不定期連載『ルーツ探訪』］
        浅野拓磨（シュツットガルト／FW）

70        ［連載『プロフットボーラ―の肖像』］
        「2003年」の阿部勇樹（浦和／MF）

COLUMNS
67      アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
73      サムライタクティクス／清水英斗
74      THE JUDGE／後藤健生、二宮寿朗
78      フットボール見聞録／加部 究
80      天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
76      Japan Football All Result & Calendar
79      PRESENT&INFORMATION
82      次号予告＆バックナンバー

 