バックナンバー
2016年7月28日号
［特集］2016移籍マーケット今夏の注目銘柄30
［クラブダイジェスト２０１６］松本山雅FC特集］
［インタビュー］
内田篤人（シャルケ／日本代表／DF）
「ここから、俺のサッカー人生を取り戻す。」
酒井宏樹（マルセイユ／日本代表／DF）
「新たな冒険の始まり」
乾 貴士（エイバル／日本代表／MF）
「＂異次元＂を楽しむ」
サッカーダイジェスト2016年７月28日号
No.1362
CONTENTS
［巻頭ロングインタビュー］内田篤人（シャルケ／日本代表／DF）「ここから、俺のサッカー人生を取り戻す。」
FEATURES
［特集］2016移籍マーケット今夏の注目銘柄30
［イントロダクション］選手エージェントが語る移籍の傾向
▽国内組①（欧州移籍）
浅野拓磨
小林祐希
柴崎 岳／宇佐美貴史
堂安 律／齋藤 学
土居聖真／井手口陽介／関根貴大
［インサイドレポート］＂本田発言＂の真意 海外移籍を勧めるその意図とは？
▽国内組②（国内移籍）
扇原貴宏
鎌田大地
川又堅碁／二川孝広／青木 剛
▽助っ人
レナト
ダヴィ／カイオ
ハ・デソン／クリスティアーノ／ロベルト・アクアフレスカ
［助っ人補強の最新事情］中国ルートからサプライズ加入も
▽出戻り組み
山口 蛍
▽夏の補強動向 中間報告
Ｊ１編
Ｊ２編
▽欧州組
本田圭佑
清武弘嗣／酒井宏樹
［スペシャルインタビュー］酒井宏樹（マルセイユ／日本代表／DF）「新たな冒険の始まり」
香川真司／吉田麻也／川島永嗣
細貝 萌／大迫勇也／南野拓実
［欧州組30人の近況］2016 夏の去就MAP
［独占インタビュー］乾 貴士（エイバル／日本代表／MF）「＂異次元＂を楽しむ」
Ｕ–23日本代表
［本誌論説］手倉森ジャパンは世界でどう戦うか
［短期集中連載『リオへの誓い』］植田直通（鹿島／DF）
［南アフリカ戦レポート］リオ五輪直前に得た 貴重なふたつの収穫
［クラブダイジェスト２０１６］松本山雅FC
［特別対談］飯田真輝（DF）×工藤浩平（MF）
［全選手寸評］クラブOB・飯尾和也プレゼンツ 2016山雅戦士を一刀両断！
［キーマンインタビュー］山本大貴（FW）
［指揮官インタビュー］反町康治（監督）
［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2008年」の大谷秀和（柏／MF）
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
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