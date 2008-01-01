2016年7月28日号

サッカーダイジェスト2016年７月28日号

No.1362



CONTENTS

［巻頭ロングインタビュー］内田篤人（シャルケ／日本代表／DF）「ここから、俺のサッカー人生を取り戻す。」



FEATURES

［特集］2016移籍マーケット今夏の注目銘柄30

［イントロダクション］選手エージェントが語る移籍の傾向

▽国内組①（欧州移籍）

浅野拓磨

小林祐希

柴崎 岳／宇佐美貴史

堂安 律／齋藤 学

土居聖真／井手口陽介／関根貴大

［インサイドレポート］＂本田発言＂の真意 海外移籍を勧めるその意図とは？

▽国内組②（国内移籍）

扇原貴宏

鎌田大地

川又堅碁／二川孝広／青木 剛

▽助っ人

レナト

ダヴィ／カイオ

ハ・デソン／クリスティアーノ／ロベルト・アクアフレスカ

［助っ人補強の最新事情］中国ルートからサプライズ加入も

▽出戻り組み

山口 蛍

▽夏の補強動向 中間報告

Ｊ１編

Ｊ２編

▽欧州組

本田圭佑

清武弘嗣／酒井宏樹

［スペシャルインタビュー］酒井宏樹（マルセイユ／日本代表／DF）「新たな冒険の始まり」

香川真司／吉田麻也／川島永嗣

細貝 萌／大迫勇也／南野拓実

［欧州組30人の近況］2016 夏の去就MAP



［独占インタビュー］乾 貴士（エイバル／日本代表／MF）「＂異次元＂を楽しむ」



Ｕ–23日本代表

［本誌論説］手倉森ジャパンは世界でどう戦うか

［短期集中連載『リオへの誓い』］植田直通（鹿島／DF）

［南アフリカ戦レポート］リオ五輪直前に得た 貴重なふたつの収穫



［クラブダイジェスト２０１６］松本山雅FC

［特別対談］飯田真輝（DF）×工藤浩平（MF）

［全選手寸評］クラブOB・飯尾和也プレゼンツ 2016山雅戦士を一刀両断！

［キーマンインタビュー］山本大貴（FW）

［指揮官インタビュー］反町康治（監督）



［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2008年」の大谷秀和（柏／MF）



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也

サムライタクティクス／清水英斗

フットボール見聞録／加部 究

天国と地獄／セルジオ越後



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