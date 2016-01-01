バックナンバー
2016年4月28日号
［特集］Ｊ１・Ｊ２リーグ別 最新“クラブ番付”
［クラブダイジェスト２０１６］名古屋グランパス
［短期集中連載『リオへの誓い』］岩波拓也（神戸／DF）
［プロフットボーラ―の肖像］中村憲剛（川崎／MF）
2016年4月28日号
No.1355
CONTENTS
［特集］Ｊ１・Ｊ２リーグ別 最新“クラブ番付”
FEATURES
Ｊ１編
総合ランキング
［項目別ランキング①］年俸総額
［項目別ランキング②］監督力
［スペシャルインタビュー］大久保嘉人（川崎／FW）「リスクを冒せ、ミスを恐れるな」
［項目別ランキング③］年間成績
［項目別ランキング④］育成力
［項目別ランキング⑤］補強効果
［インタビュー］西 大伍（鹿島／DF）「苦言」
［項目別ランキング⑥］代表輩出数
［項目別ランキング⑦］財政力
［項目別ランキング⑧］スタジアム
Ｊ２編
総合ランキング
［項目別ランキング①］今季の戦力
［項目別ランキング②］監督力
［項目別ランキング③］年間成績
［項目別ランキング④］育成力
［インタビュー］清武功暉（熊本／MF）「遠慮せず、ガツガツいく」
［項目別ランキング⑤］補強効果
［項目別ランキング⑥］代表輩出数
［項目別ランキング⑦］財政力
［項目別ランキング⑧］スタジアム
［クラブダイジェスト２０１６］名古屋グランパス
［インサイドレポート］小倉監督が掲げる理想像とは？
［キーマン対談］永井謙佑×田口泰士
［選手の関係性に迫る！］グランパス相関図
［ルーキー対談］和泉竜司×高橋 諒
日本代表
ワールドカップアジア２次予選総括
最終予選展望
アジア２次予選最終結果
新連載［短期集中連載『リオへの誓い』］岩波拓也（神戸／DF）
新連載［プロフットボーラ―の肖像］中村憲剛（川崎／MF）
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
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