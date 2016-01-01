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2016年4月28日号

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定価500円（税込）／Ａ４変
2016年4月14日発売

［特集］Ｊ１・Ｊ２リーグ別 最新“クラブ番付”

［クラブダイジェスト２０１６］名古屋グランパス

［短期集中連載『リオへの誓い』］岩波拓也（神戸／DF）
［プロフットボーラ―の肖像］中村憲剛（川崎／MF）

2016428日号
No.1355

CONTENTS
［特集］Ｊ１・Ｊ２リーグ別 最新“クラブ番付”

FEATURES
Ｊ１編
総合ランキング
［項目別ランキング］年俸総額
［項目別ランキング］監督力
［スペシャルインタビュー］大久保嘉人（川崎／FW）「リスクを冒せ、ミスを恐れるな」
［項目別ランキング］年間成績
［項目別ランキング］育成力
［項目別ランキング］補強効果
［インタビュー］西 大伍（鹿島／DF）「苦言」
［項目別ランキング］代表輩出数
［項目別ランキング］財政力
［項目別ランキング］スタジアム

Ｊ２編
総合ランキング
［項目別ランキング］今季の戦力
［項目別ランキング］監督力
［項目別ランキング］年間成績
［項目別ランキング］育成力
［インタビュー］清武功暉（熊本／MF）「遠慮せず、ガツガツいく」
［項目別ランキング］補強効果
［項目別ランキング］代表輩出数
［項目別ランキング］財政力
［項目別ランキング］スタジアム

［クラブダイジェスト２０１６］名古屋グランパス
［インサイドレポート］小倉監督が掲げる理想像とは？
［キーマン対談］永井謙佑×田口泰士
［選手の関係性に迫る！］グランパス相関図
［ルーキー対談］和泉竜司×高橋 諒

日本代表
ワールドカップアジア２次予選総括
最終予選展望
アジア２次予選最終結果

新連載［短期集中連載『リオへの誓い』］岩波拓也（神戸／DF
新連載［プロフットボーラの肖像］中村憲剛（川崎／MF

COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後

OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
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