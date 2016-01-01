2016年4月28日号

No.1355



CONTENTS

［特集］Ｊ１・Ｊ２リーグ別 最新“クラブ番付”



FEATURES

Ｊ１編

総合ランキング

［項目別ランキング①］年俸総額

［項目別ランキング②］監督力

［スペシャルインタビュー］大久保嘉人（川崎／FW）「リスクを冒せ、ミスを恐れるな」

［項目別ランキング③］年間成績

［項目別ランキング④］育成力

［項目別ランキング⑤］補強効果

［インタビュー］西 大伍（鹿島／DF）「苦言」

［項目別ランキング⑥］代表輩出数

［項目別ランキング⑦］財政力

［項目別ランキング⑧］スタジアム



Ｊ２編

総合ランキング

［項目別ランキング①］今季の戦力

［項目別ランキング②］監督力

［項目別ランキング③］年間成績

［項目別ランキング④］育成力

［インタビュー］清武功暉（熊本／MF）「遠慮せず、ガツガツいく」

［項目別ランキング⑤］補強効果

［項目別ランキング⑥］代表輩出数

［項目別ランキング⑦］財政力

［項目別ランキング⑧］スタジアム



［クラブダイジェスト２０１６］名古屋グランパス

［インサイドレポート］小倉監督が掲げる理想像とは？

［キーマン対談］永井謙佑×田口泰士

［選手の関係性に迫る！］グランパス相関図

［ルーキー対談］和泉竜司×高橋 諒



日本代表

ワールドカップアジア２次予選総括

最終予選展望

アジア２次予選最終結果



新連載［短期集中連載『リオへの誓い』］岩波拓也（神戸／DF）

新連載［プロフットボーラ―の肖像］中村憲剛（川崎／MF）



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言／平畠啓史

THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也

サムライタクティクス／清水英斗

フットボール見聞録／加部 究

天国と地獄／セルジオ越後



OTHERS

Japan Football All Result & Calendar

PRESENT&INFORMATION

次号予告＆バックナンバー