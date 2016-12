2016年4月28日号

No.1355



CONTENTS

[特集]J1・J2リーグ別 最新“クラブ番付”



FEATURES

J1編

総合ランキング

[項目別ランキング①]年俸総額

[項目別ランキング②]監督力

[スペシャルインタビュー]大久保嘉人(川崎/FW)「リスクを冒せ、ミスを恐れるな」

[項目別ランキング③]年間成績

[項目別ランキング④]育成力

[項目別ランキング⑤]補強効果

[インタビュー]西 大伍(鹿島/DF)「苦言」

[項目別ランキング⑥]代表輩出数

[項目別ランキング⑦]財政力

[項目別ランキング⑧]スタジアム



J2編

総合ランキング

[項目別ランキング①]今季の戦力

[項目別ランキング②]監督力

[項目別ランキング③]年間成績

[項目別ランキング④]育成力

[インタビュー]清武功暉(熊本/MF)「遠慮せず、ガツガツいく」

[項目別ランキング⑤]補強効果

[項目別ランキング⑥]代表輩出数

[項目別ランキング⑦]財政力

[項目別ランキング⑧]スタジアム



[クラブダイジェスト2016]名古屋グランパス

[インサイドレポート]小倉監督が掲げる理想像とは?

[キーマン対談]永井謙佑×田口泰士

[選手の関係性に迫る!]グランパス相関図

[ルーキー対談]和泉竜司×高橋 諒



日本代表

ワールドカップアジア2次予選総括

最終予選展望

アジア2次予選最終結果



新連載[短期集中連載『リオへの誓い』]岩波拓也(神戸/DF)

新連載[プロフットボーラ―の肖像]中村憲剛(川崎/MF)



COLUMNS

アディショナルタイムに独り言/平畠啓史

THE JUDGE/後藤健生、木崎伸也

サムライタクティクス/清水英斗

フットボール見聞録/加部 究

天国と地獄/セルジオ越後



OTHERS

Japan Football All Result & Calendar

PRESENT&INFORMATION

次号予告&バックナンバー