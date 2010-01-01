バックナンバー
2016年6月23日号
［特集］リオ五輪、W杯最終予選に向けて ――
いま押さえておきたいヤングガン100 92年～99年生まれ限定
［クラブダイジェスト２０１６］ＳＣ相模原
2016年6月23日号
No.1360
CONTENTS
［特集］リオ五輪、W杯最終予選に向けて ――
いま押さえておきたいヤングガン100 92年～99年生まれ限定
FEATURES
92年生まれ
No.001小林祐希（磐田／MF）
No.002宮市 亮（ザンクトパウリ／MF）
No.003昌子 源（鹿島／DF）
No.004～020［編集部厳選］その他の有望株 車屋紳太郎、駒井善成ほか
［特別寄稿］プラチナ世代の現在
知られざる㊙エピソード
93年生まれ
No.021大島僚太（川崎／MF）
No.022伊東純也（柏／FW）
No.023松原 健（新潟／DF）
No.024～040［編集部厳選］その他の有望株 橋本拳人、和泉竜司ほか
［インタビュー①］伊東純也（柏／FW）「疾風のドリブラー」
知られざる㊙エピソード
94年生まれ
No.041植田直通（鹿島／DF）
No.042浅野拓磨（広島／FW）
No.043野津田岳人（新潟／MF）
No.044～060［編集部厳選］その他の有望株 金森健志、秋野央樹ほか
知られざる㊙エピソード
95年生まれ
No.061関根貴大（浦和／MF）
No.062三浦弦太（清水／DF）
No.063中村航輔（柏／GK）
No.064～080［編集部厳選］その他の有望株 小屋松知哉、オナイウ阿道ほか
［インタビュー②］関根貴大（浦和／MF）「６月の勝算」
知られざる㊙エピソード
96～99年生まれ
No.081神谷優太（湘南／MF）
No.082小川諒也（ＦＣ東京／DF）
No.083中谷進之介（柏／DF）
No.084～100［編集部厳選］その他の有望株 小川航基、遠藤渓太ほか
Ｕ－23日本代表
［トゥーロン後の最新序列］リオ五輪メンバー18人大予想
［短期集中連載『リオへの誓い』］橋本拳人（ＦＣ東京／MF）
［インサイドレポート］オーバーエイジ選定の舞台裏
日本代表
［キリンカップレポート／ブルガリア戦］後半の２失点が最大の収穫に
［PICK UP①］柏木陽介（浦和／MF）
［PICK UP②］川島永嗣（ダンディ・ユナイテッド／GK）
［クラブダイジェスト２０１６］ＳＣ相模原
［主将インタビュー］川口能活（GK）
［指揮官の横顔］薩川了洋（監督）
［キーマンインタビュー］深井正樹（FW）×工藤祐生（DF）
［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2011年」の槙野智章（浦和／DF）
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
OTHERS
Japan Football All Result & Calendar
PRESENT&INFORMATION
次号予告＆バックナンバー
No.1360
CONTENTS
［特集］リオ五輪、W杯最終予選に向けて ――
いま押さえておきたいヤングガン100 92年～99年生まれ限定
FEATURES
92年生まれ
No.001小林祐希（磐田／MF）
No.002宮市 亮（ザンクトパウリ／MF）
No.003昌子 源（鹿島／DF）
No.004～020［編集部厳選］その他の有望株 車屋紳太郎、駒井善成ほか
［特別寄稿］プラチナ世代の現在
知られざる㊙エピソード
93年生まれ
No.021大島僚太（川崎／MF）
No.022伊東純也（柏／FW）
No.023松原 健（新潟／DF）
No.024～040［編集部厳選］その他の有望株 橋本拳人、和泉竜司ほか
［インタビュー①］伊東純也（柏／FW）「疾風のドリブラー」
知られざる㊙エピソード
94年生まれ
No.041植田直通（鹿島／DF）
No.042浅野拓磨（広島／FW）
No.043野津田岳人（新潟／MF）
No.044～060［編集部厳選］その他の有望株 金森健志、秋野央樹ほか
知られざる㊙エピソード
95年生まれ
No.061関根貴大（浦和／MF）
No.062三浦弦太（清水／DF）
No.063中村航輔（柏／GK）
No.064～080［編集部厳選］その他の有望株 小屋松知哉、オナイウ阿道ほか
［インタビュー②］関根貴大（浦和／MF）「６月の勝算」
知られざる㊙エピソード
96～99年生まれ
No.081神谷優太（湘南／MF）
No.082小川諒也（ＦＣ東京／DF）
No.083中谷進之介（柏／DF）
No.084～100［編集部厳選］その他の有望株 小川航基、遠藤渓太ほか
Ｕ－23日本代表
［トゥーロン後の最新序列］リオ五輪メンバー18人大予想
［短期集中連載『リオへの誓い』］橋本拳人（ＦＣ東京／MF）
［インサイドレポート］オーバーエイジ選定の舞台裏
日本代表
［キリンカップレポート／ブルガリア戦］後半の２失点が最大の収穫に
［PICK UP①］柏木陽介（浦和／MF）
［PICK UP②］川島永嗣（ダンディ・ユナイテッド／GK）
［クラブダイジェスト２０１６］ＳＣ相模原
［主将インタビュー］川口能活（GK）
［指揮官の横顔］薩川了洋（監督）
［キーマンインタビュー］深井正樹（FW）×工藤祐生（DF）
［連載『プロフットボーラ―の肖像』］「2011年」の槙野智章（浦和／DF）
COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後
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