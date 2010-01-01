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2016年6月23日号

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定価500円（税込）／A４変
2016年6月9日発売

［特集］リオ五輪、W杯最終予選に向けて　――　
いま押さえておきたいヤングガン100　92年～99年生まれ限定

［クラブダイジェスト２０１６］ＳＣ相模原

2016623日号
No.1360 

CONTENTS
［特集］リオ五輪、W杯最終予選に向けて　――　
いま押さえておきたいヤングガン100　92年～99年生まれ限定

FEATURES
92年生まれ
No.001小林祐希（磐田／MF
No.002宮市 亮（ザンクトパウリ／MF
No.003昌子 源（鹿島／DF
No.004020［編集部厳選］その他の有望株　車屋紳太郎、駒井善成ほか
［特別寄稿］プラチナ世代の現在
知られざる㊙エピソード

93年生まれ
No.021大島僚太（川崎／MF
No.022伊東純也（柏／FW
No.023松原 健（新潟／DF
No.024040［編集部厳選］その他の有望株　橋本拳人、和泉竜司ほか
［インタビュー］伊東純也（柏／FW）「疾風のドリブラー」
知られざる㊙エピソード

94年生まれ
No.041植田直通（鹿島／DF
No.042浅野拓磨（広島／FW
No.043野津田岳人（新潟／MF
No.044060［編集部厳選］その他の有望株　金森健志、秋野央樹ほか
知られざる㊙エピソード

95年生まれ
No.061関根貴大（浦和／MF
No.062三浦弦太（清水／DF
No.063中村航輔（柏／GK
No.064080［編集部厳選］その他の有望株　小屋松知哉、オナイウ阿道ほか
［インタビュー］関根貴大（浦和／MF）「６月の勝算」
知られざる㊙エピソード

9699年生まれ
No.081神谷優太（湘南／MF
No.082小川諒也（ＦＣ東京／DF
No.083中谷進之介（柏／DF
No.084100［編集部厳選］その他の有望株　小川航基、遠藤渓太ほか

Ｕ－23日本代表
［トゥーロン後の最新序列］リオ五輪メンバー18人大予想
［短期集中連載『リオへの誓い』］橋本拳人（ＦＣ東京／MF
［インサイドレポート］オーバーエイジ選定の舞台裏

日本代表
［キリンカップレポート／ブルガリア戦］後半の２失点が最大の収穫に
PICK UP①］柏木陽介（浦和／MF
PICK UP②］川島永嗣（ダンディ・ユナイテッド／GK

［クラブダイジェスト２０１６］ＳＣ相模原
［主将インタビュー］川口能活（GK
［指揮官の横顔］薩川了洋（監督）
［キーマンインタビュー］深井正樹（FW×工藤祐生（DF

［連載『プロフットボーラの肖像』］「2011年」の槙野智章（浦和／DF

COLUMNS
アディショナルタイムに独り言／平畠啓史
THE JUDGE／後藤健生、木崎伸也
サムライタクティクス／清水英斗
フットボール見聞録／加部 究
天国と地獄／セルジオ越後

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