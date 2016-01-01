最新号

2017年1月号

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定価1200円（税込）／Ａ4変
2016年11月24日発売

２０１６ 総集編

２０１６ポストシーズン詳細レポート

２０１６-１７ ストーブリーグ大展望

Slugger
2017 Jan.
 
CONTENTS
２０１６ 総集編
2016 MLB 10大ニュース
月別レギュラーシーズン総集編
VS(バーサス)スカウティング・レポート
ホゼ・アルトゥーベ［アストロズ］×ダニエル・マーフィー［ナショナルズ］
英雄たちとの別れ
さらば愛しき人よ　ホゼ・フェルナンデス［マーリンズ］
スカリーがいた幸せ
 
２０１６ポストシーズン詳細レポート
ワールドシリーズ カブスvsインディアンス
シカゴの歓喜・クリーブランドの熱狂
ナショナル・リーグ優勝決定シリーズ　カブスvsドジャース
ライバル×親友×プエルトリカン
フランシスコ・リンドーア［インディアンス］　ハビア・バイエズ［カブス］
アメリカン・リーグ優勝決定シリーズ　インディアンスvsブルージェイズ
クローザー時代の終わりの始まり？
ナショナル・リーグ地区シリーズ
カブスvsジャイアンツ　
ドジャースvsナショナルズ
アメリカン・リーグ地区シリーズ
インディアンスvsレッドソックス　
ブルージェイズvsレンジャーズ
ワイルドカード・ゲーム
ブルージェイズvsオリオールズ
ジャイアンツvsメッツ
ポストシーズン全試合経過＆ボックススコア
ポストシーズン全個人成績
 
２０１６-１７ ストーブリーグ大展望
好投手不在のFA市場　狙いはトレード戦線？
30球団オフのTo-Doリスト
ＦＡ注目選手の動向CHECK！
主要ＦＡ選手リスト
 
ダークサイドMLB“裏歴史”の主人公たち
ドワイト・グッデン＆ダリル・ストロベリー［メッツ］
新 MLB珍獣図鑑　ジョン・ラッキー［カブス］
 
田口有史のTHE BEST SHOT
MLB ROADSHOW 2016 in JAPAN
OPEN THE BOX
MLB NEWS ROOM
リレーコラム　読むメジャーリーグ＆忘れられないマイヒーロー 98 豊浦彰太郎の好きに言わせて！
セイバーメトリクス用語集
HOT CORNER　新製品＆注目情報　バックナンバー
次号予告
豊浦彰太郎の好きに言わせて!