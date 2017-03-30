総務経理部　正社員募集について

総務経理部 正社員募集

■募集内容

総務経理事務

■雇用形態

正社員（試用期間三ヶ月）

■資格

短大・専門卒以上

第二新卒者も歓迎

■業務内容

経理業務全般 （支払業務、伝票起票、経理システムへの入力など）

総務業務全般 （電話・来客対応、備品管理、文書作成など）

■必要な経験等

パソコン必須 （Excel、Word）

簿記三級以上の知識、経理経験は優遇

■勤務場所

東京都文京区本郷

■勤務日時

平日 9:30－18:30（実働8時間、休憩１時間）

■休日、休暇

土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/31-1/3）、有給休暇制度

■待遇

給与 総額200,000円 － 300,000円 ／月 経験等により優遇

2016年大卒者初任給 実績207,000円 試用期間３ヶ月後 220,000円

賞与 年二回（7月、12月）

昇級 年一回（10月）

通勤交通費 月額50,000円迄支給

社会保険完備（雇用・労災保険、健康保険、厚生年金、企業年金基金）

退職金制度 勤続３年以上より適用

その他事項に関しましては、面接時にお話し致します。

■選考方法

下記の宛先に4月２1日(金)必着で、履歴書と職務経歴書（経験無い場合は自己PR書）をお送りください。

書類選考のうえ、通過者には面接の日時をご連絡させていただきます。

※応募書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。



〒113-8448 東京都文京区本郷２-33-５

株式会社日本スポーツ企画出版社 「総務経理部 採用担当 廣澤 宛」