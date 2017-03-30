総務経理部　正社員募集について

採用
2017.03.30

総務経理部　正社員募集
■募集内容
総務経理事務　

■雇用形態
正社員（試用期間三ヶ月）

■資格
短大・専門卒以上

　第二新卒者も歓迎

　■業務内容

　経理業務全般　（支払業務、伝票起票、経理システムへの入力など）

　総務業務全般　（電話・来客対応、備品管理、文書作成など）

　■必要な経験等

　パソコン必須　（Excel、Word）

　簿記三級以上の知識、経理経験は優遇
　■勤務場所
　　東京都文京区本郷
　■勤務日時
　　平日　9:30－18:30（実働8時間、休憩１時間）
　■休日、休暇

　土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12/31-1/3）、有給休暇制度

■待遇
給与　　総額200,000円　－　300,000円　／月　経験等により優遇

　2016年大卒者初任給　実績207,000円　試用期間３ヶ月後　220,000円

　賞与　年二回（7月、12月）

　昇級　年一回（10月）

　通勤交通費　月額50,000円迄支給

　社会保険完備（雇用・労災保険、健康保険、厚生年金、企業年金基金）

　退職金制度　勤続３年以上より適用

　その他事項に関しましては、面接時にお話し致します。

■選考方法
下記の宛先に4月２1日(金)必着で、履歴書と職務経歴書（経験無い場合は自己PR書）をお送りください。
書類選考のうえ、通過者には面接の日時をご連絡させていただきます。
※応募書類の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

〒113-8448 東京都文京区本郷２-33-５
株式会社日本スポーツ企画出版社 「総務経理部　採用担当　廣澤 宛」