最新号

ﾛｼｱﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ出場32か国選手名鑑 最終確定版

668_ext_01_0_S.jpg
定価700円（税込）／A4変
2018年6月13日発売

2018FIFA WORLD CUP RUSSIA
ワールドカップ出場32か国選手名鑑　最終確定版

※一部地域によって発売日が異なります
　ご了承ください
2018FIFA WORLD CUP RUSSIA
ワールドカップ出場32か国選手名鑑　最終確定版

大会スケジュール

GROUP A
ロシア
ウルグアイ
エジプト
サウジアラビア

GROUP B
ポルトガル
スペイン
モロッコ
イラン

GROUP C
フランス
デンマーク
ペルー
オーストラリア

GROUP D
アルゼンチン
クロアチア
アイスランド
ナイジェリア

GROUP E
ブラジル
スイス
セルビア
コスタリカ

GROUP F
ドイツ
メキシコ
スウェーデン
韓国

GROUP G
ベルギー
イングランド
チュニジア
パナマ

GROUP H
日本
コロンビア
ポーランド
セネガル

スタジアムガイド
レフェリー名鑑
TV生放送スケジュール
 