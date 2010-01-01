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2018FIFA WORLD CUP RUSSIAﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ直前ｶﾞｲﾄﾞ
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
RUSSIA CUP WORLD FIFA 2018ワールドカップ直前ガイド
大会スケジュール
本大会エントリー情報入り出場32か国選手名鑑
グループＡ展望
ロシア
ウルグアイ
エジプト
サウジアラビア
グループB展望
ポルトガル
スペイン
モロッコ
イラン
グループC展望
フランス
デンマーク
ペルー
オーストラリア
グループD展望
アルゼンチン
クロアチア
アイスランド
ナイジェリア
グループE展望
ブラジル
スイス
セルビア
コスタリカ
グループF展望
ドイツ
メキシコ
スウェーデン
韓国
グループG展望
ベルギー
イングランド
チュニジア
パナマ
グループH展望
日本
コロンビア
ポーランド
セネガル
W杯を知るレジェンドの大会展望
Part1ジョアン・カプテビラ（元スペイン代表／2010年W杯優勝メンバー）
Part2ヌーノ・ゴメス(元ポルトガル代表／2002、2006年W杯出場メンバー)
列強８か国の開幕直前Ｑ＆A
ブラジル／ドイツ／フランス／スペイン／アルゼンチン／イングランド／ポルトガル／ベルギー
日本の対戦国の記者に訊く
コロンビア編／セネガル編／ポーランド編
スタジアムガイド
レフェリー名鑑
出場32か国ユニホーム一覧
ロシア大会予選最終結果
ワールドカップ全史
ＴＶ生放送スケジュール
ジャンボポスター
書き込み式
TVスケジュール&対戦カード表
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