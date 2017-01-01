最新号

高校サッカーダイジェストVol.23

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定価980円（税込）／A4正寸
2018年1月12日発売

第９６回 全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号
高校サッカーダイジェストvol.23

※一部地域によって発売日が異なります
　ご了承ください
第９６回 全国高校サッカー選手権大会／大会総集編
決戦速報号
高校サッカーダイジェストvol.23
 
MATCH REPORTS
決勝
前橋育英 × 流経大柏
準決勝
流経大柏 × 矢板中央　前橋育英 × 上田西
準々決勝
流経大柏 × 長崎総科大附　矢板中央 × 日本文理
上田西 × 明秀日立　前橋育英 × 米子北
回戦
長崎総科大附×青森山田　前橋育英 × 富山一
流経大柏 × 日章学園　米子北 × 一条 ほか
回戦
富山一 × 東福岡　神村学園 × 昌平
青森山田 × 草津東　帝京大可児 × 滝川二 ほか
回戦
佐賀東 × 関東一　高川学園 × 清水桜が丘
米子北 × 山梨学院　東福岡 × 尚志 ほか
 
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本誌選定ベストイレブン
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選手権秘話（１回戦＆２回戦）
栄えある４８代表校　全集合写真＆登録選手名鑑
 
26 全日本高校女子サッカー選手権大会
大会総括＆結果
出場32 全集合写真＆登録選手名鑑
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