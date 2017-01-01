増刊号・MOOK最新号
2017J.LEAGUE川崎フロンターレ優勝記念号
※一部地域によって発売日が異なります
ご了承ください
2017.J.LEAGUE DIVISION1川崎フロンターレ優勝記念号
悲願のJ１初制覇！
サッカーダイジェスト2018年1月13日号増刊
CONTENTS
［スペシャルインタビュー］ 小林 悠（FW）「溢れ出た涙」
［メモリアルフォトグラフ］優勝決定ドキュメント
［バンディエラ戦記］ 中村憲剛（MF）「追い求めてきた景色の先に―」
［マッチレポート］川崎 5-0 大宮
「〝らしさ〞が凝縮された90分」
［優勝コメント集］Winner’s Voice
［プレーヤーズファイル］歴史を変えた34人の戦士たち
［指揮官ストーリー］ 鬼木 達（監督）「有言実行」
［Supporter’s Gallery］歴史の生き証人となった〝12番目の戦士たち〞
［2017 SEASON REVIEW］波乱万丈な１年
2017 SEASON TEAM DATA
［プレーバック・2017 SEASON］激闘の記憶
［担当記者コラム］川崎というクラブに魅了されて
［特別付録］優勝記念ジャンボポスター
ご了承ください
2017.J.LEAGUE DIVISION1川崎フロンターレ優勝記念号
悲願のJ１初制覇！
サッカーダイジェスト2018年1月13日号増刊
CONTENTS
［スペシャルインタビュー］ 小林 悠（FW）「溢れ出た涙」
［メモリアルフォトグラフ］優勝決定ドキュメント
［バンディエラ戦記］ 中村憲剛（MF）「追い求めてきた景色の先に―」
［マッチレポート］川崎 5-0 大宮
「〝らしさ〞が凝縮された90分」
［優勝コメント集］Winner’s Voice
［プレーヤーズファイル］歴史を変えた34人の戦士たち
［指揮官ストーリー］ 鬼木 達（監督）「有言実行」
［Supporter’s Gallery］歴史の生き証人となった〝12番目の戦士たち〞
［2017 SEASON REVIEW］波乱万丈な１年
2017 SEASON TEAM DATA
［プレーバック・2017 SEASON］激闘の記憶
［担当記者コラム］川崎というクラブに魅了されて
［特別付録］優勝記念ジャンボポスター