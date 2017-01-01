最新号

2017J.LEAGUE川崎フロンターレ優勝記念号

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定価800円（税込）／A4変
2017年12月7日発売

2017.J.LEAGUE DIVISION1川崎フロンターレ優勝記念号

※一部地域によって発売日が異なります
　 ご了承ください
2017.J.LEAGUE DIVISION1川崎フロンターレ優勝記念号
悲願のJ１初制覇！
サッカーダイジェスト2018113日号増刊
CONTENTS
［スペシャルインタビュー］ 小林 悠（FW）「溢れ出た涙」
 
［メモリアルフォトグラフ］優勝決定ドキュメント
 
［バンディエラ戦記］ 中村憲剛（MF）「追い求めてきた景色の先に―」
 
［マッチレポート］川崎 5-0 大宮
「〝らしさ〞が凝縮された90分」
 
［優勝コメント集］Winners Voice
 
［プレーヤーズファイル］歴史を変えた34人の戦士たち
 
［指揮官ストーリー］ 鬼木 達（監督）「有言実行」
 
Supporter’s Gallery］歴史の生き証人となった〝12番目の戦士たち〞
 
2017 SEASON REVIEW］波乱万丈な１年
 
2017 SEASON TEAM DATA
 
［プレーバック・2017 SEASON］激闘の記憶
 
［担当記者コラム］川崎というクラブに魅了されて
 
［特別付録］優勝記念ジャンボポスター
 