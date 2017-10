2017メジャーリーガー555人の通信簿

BEST OF BEST 2017

タイトル受賞者&主要部門リーダーズ

■無冠のヒーローたち

■記録で振り返る2017



■ 途中移籍組 ビフォーアフター

■2017 ROOKIE SENSATION 躍動した若人たち

■2017 WBC戦士 それぞれの一年

■I LOVE TROUBLE 2017 アウトレイジな男たち

■ブンブン丸の時代がやって来た!

■2017 CHICAGO CUBS REVIEW

苦しみ抜いた末の地区2連覇

■縁の下の力持ち スーパーユーティリティ大集合!



■もう不作年とは言わせない!

2008年ドラフト 1巡目指名選手たち



■知って得する?! STATCASTトリビア



■あの時君は輝いていた 週間・月間表彰選手

年間ずっと、とまではいかずとも、ある週・月では信じられない活躍をした選手は少なくない。ここでは、週間・月間MVPを受賞した選手を紹介していく。



■30球団通信簿

■俺たちも忘れるな! チーム別251選手通信簿



【2017シーズン総決算 メジャーリーガー555人の通信簿】2017年シーズンのタイトル受賞者(首位打者、本塁打王、打点王、盗塁王/最多勝、最優秀防御率、奪三振、セーブ王)に加えて、OPS&rWARリーグ1位の選手を一挙紹介。まさに今年のメジャーの顔とも呼ぶべき選手たちが出揃った!タイトルには届かなかったものの、スタッツリーダーに負けるとも劣らない活躍を見せた“無冠”の10人を紹介。ハーパーやアレナードがこのページに入っているのは、ある意味、今年ならではかも?メジャーリーグの楽しみ方の一つには「記録の豊かさ」が挙げられる。プーホルスが達成した通算600号本塁打のようなマイルストーンもあれば、ある選手が成し遂げた[捕手妨害]のメジャー記録まで……。ここでは「記録」を題材に、それぞれの一年を振り返っていく。すべてを知っている方は、相当な“MLB博士”だ!今年もダルビッシュ有やバーランダーをはじめ、多くの大物選手がトレード移籍した。彼ら途中移籍組の選手たちは移籍前後でどんな成績を残したのだろうか?ジャッジ以外にも、今年はベリンジャーやホスキンスら数多くの新人長距離砲が台頭した。鮮烈な活躍を見せたルーキーを中心に、“メジャー1年生”の入学1年目の出来はいかに?今年3月に開催されたワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場した各国代表の選手を、大会での活躍&シーズン通しての働きの2つの角度から総括していく。大会MVPのストローマンやコレアなどは覚えている人も多いだろうが、「あれ? こいつ出てた?」って選手もちらほらいるかも(?)毎年恒例、トラブルを巻き起こした“やっちまった”男たちが集結。乱闘、薬物、ファンとSNSで喧嘩……メジャーリーガーはプレーだけでなく、何かとスケールが大きいぞ!「三振上等! 一発長打こそ信条」。そんなイカした(?)ブンブン丸たちが大躍進したのも、2017年シーズンの特徴だ。ギャロやサノー、さらには彼らの餌食になった投手まで、ある意味、今年ならではの選手を紹介する。昨季108年ぶりの世界一を果たした王者カブスは、「前評判通り」地区2連覇を果たした。しかし、ダイナスティを築くと思われたチームが地区制覇するまでの道のりは、想定よりもずっと険しいものだった。地元シカゴの番記者が見た、今年のカビーの“喜び”と“受難”を振り返る。現代のメジャーリーグでは「複数ポジションをこなす選手=ユーティリティ」の需要が年々高まっている。さらに今年はテイラーやゴンザレスといった伏兵が覚醒したことも記憶に新しい。内野、外野さらには投手まで(!)こなすスーパーユーティリティの活躍を振り返ろう!「2008年ドラフト」は不作と言われ続けた。ポージーこそ球界屈指の捕手として長く活躍を続けているが、全体1位のベッカムは故障などもあって振るわず、他の上位指名選手も控え程度の成績しか残せていなかった。ところがどういう訳か、今年になって“失敗”の烙印を押されかけたスモークやアロンゾ、ヒックスらが覚醒。ドラフト当時の評価から今年の活躍を含めて一気に振り返る。超ハイテク技術「STATCAST」はフィールドのあらゆるプレーを数値化できる。普段は中々分からないような選手の意外な「データ」とは?選手成績、チームデータ、Depth Chart、チームサマリーetc. 全30チームの詳細データを一挙掲載。さらに今季の総括+編成トップの通信簿まで盛りだくさん!