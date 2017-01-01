増刊号・MOOK最新号
高校サッカーダイジェストVol.20
[特集]2017高校サッカー逸材図鑑300選
注目の男女・好タレントを一挙公開！！
|高校サッカーダイジェストvol.20
|［特集］２０１７ 高校サッカー逸材図鑑300選 注目の男女・好タレントを一挙公開!!
|北海道／東北
|郷家友太（青森山田）、中村駿太（青森山
|田）、小山内慎一郎（青森山田）、貝山龍平（山
|形中央）、加野赳瑠（尚志）、松本雄真（尚
|志）、山﨑蒼太（旭川実）、奈良学（秋田商）、阿
|部亮太（遠野）、齋藤耕太（聖和学園）他
|［ 春の注目校探訪❶ ］青森山田（青森）
|
関東
|杉山弾斗（市立船橋）、長谷川凌（市立船橋）、早
|坂翼（平塚学園）、角田涼太朗（前橋育英）、松井
|蓮之（矢板中央）、関川郁万（流経大柏）、加藤拓
|己（山梨学院）、オナイウ情滋（正智深谷）、平田周
|（國學院久我山）、橋口凜樹（鹿島学園）他
|［ 春の注目校探訪❷ ］前橋育英（群馬）
|
北信越／東海
|渡井理己（静岡学園）、白井海斗（清水桜が
|丘）、新井光（市立長野）、谷内田哲平（帝京長
|岡）、坪井清志郎（富山一）、小川峻輝（丸岡）、
|武沢亮佑（星稜）、本山遊大（中京大中京）、久
|保藤次郎（帝京大可児）、南出紫音（三重）他
|［ 春の注目校探訪❸ ］静岡学園（静岡）
|
関西
|町野修斗（履正社）、大垣勇樹（興国）、江口
|稜馬（野洲）、梅津凌岳（京都橘）、竹村史明
|（神戸弘陵）、河合航希（京都橘）、高田侑
|真（東山）、宮本一郎（東海大仰星）、尾崎僚
|（和歌山北）、藤武駆（一条）他
|［ 春の注目校探訪❹ ］東海大仰星（大阪）
|
中国／四国
|池平直樹（岡山学芸館）、藤原悠汰（広島皆
|実）、山田祐樹（立正大淞南）、本田功輝（四国
|学院大香川西）、佐野海舟（米子北）、江口隆
|史（明徳義塾）、土信田悠生（高川学園）、志摩
|奎人（松山工）、他
|［ 春の注目校探訪❺ ］岡山学芸館（岡山）
|
九州
|安藤瑞季（長崎総科大附）、高橋大悟（神村
|学園）、阿部海大（東福岡）、生駒仁（鹿児島
|城西）、福田湧矢（東福岡）、横山順（龍谷）、
|福島隼斗（大津）、嶋津翔太（大分）、佐藤颯汰
|（日章学園）、東風平朝志（那覇西）他
|［ 春の注目校探訪❻ ］長崎総科大附（長崎）
|
女子編 ～なでしこの蕾たち～
|蔵田あかり（十文字）、千葉玲海菜（藤枝順
|心）、江藤穂乃夏（北海道文教大明清）、沖野
|くれあ（常盤木学園）、黒柳美裕（聖和学園）、
|久保田明未（前橋育英）、加藤もも（星槎国
|際湘南）、佐藤奈帆子（湘南学院）、山田ひか
|り（常葉橘）、中尾梨々華（大阪桐蔭）、林か
|おる（大商学園）、伊藤美玖（日ノ本学園）、山
|﨑涼帆（作陽）、吉富帆乃樺（柳ヶ浦）、中原藍
|（神村学園）他
|［ 春の注目校探訪❼ ］十文字（東京）
|O T H E R C O N T E N T S
|NIKE FOOTBALL
|船橋招待U-18で「４サイロ」を体感
|試合に、練習に役立つ!
|セルフテーピングに挑戦しよう!!
|星槎国際湘南女子サッカー部にお邪魔してきました
|バックナンバー
|［特別企画］２０１７ 春夏
|サッカーギアカタログ
|最新注目アイテムが大集合！