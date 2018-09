※一部地域によって発売日が異なります

ご了承ください

[巻頭特集]

~Road to Glory~

Los Angeles LAKERS

ロサンゼルス・レイカーズ

レブロン加入で名門復活へ――



[SPECIAL STORY]

新生レイカーズの現在地





NEW POWER CHECK

戦力分析





[RISING STAR BIOGRAPHY]

Brandon INGRAM

ブランドン・イングラム

「レイカーズの未来を担う男」









[特集]

NBA30チーム

名門度完全診断





[SPECIAL COLUMN]

NBAの真の名門とは?



名門データ集









[特別企画]

NBA“助っ人外国人”列伝



1946~1990 ペトロビッチ、ディバッツ、ボルetc...



1991~2000 ムトンボ、サボニス、ノビツキーetc...



2001~2010 パーカー、ジノビリ、ガソル兄弟etc...



2010~2018 アデトクンボ、ポルジンギス、シモンズetc...



トピックス集







[引退ストーリー]

Manu GINOBILI

マヌ・ジノビリ

「さらばアルゼンチンの英雄」







[来日イベントレポート]

Stephen CURRY

ステフィン・カリー(ウォリアーズ)



Draymond GREEN

ドレイモンド・グリーン(ウォリアーズ)









日本代表 ワールドカップ2次予選レポート



最新移籍情報



移籍市場用語辞典



全30チーム IN&OUTリスト



BIG 3シーズン&チャンピオンシップレポート



2018-19 ユーロリーグ開幕ガイド









NBA Inside

〈ニューヨーク〉親友のアービングとバトラーがニックスでスーパーチームを結成?



ALL-NBA ZONE

多くの女性が活躍している現代のNBA

女性ヘッドコーチの誕生も時間の問題か





REGULARS [連載]

★SHOE MANIA 最新スニーカー情報

★NBAムイミダス MJに端を発するNBAとファッションの関係が進化!

★DUNKIN’ TOPICS NBAをメインにホットな話題を直輸入

★Who's Who――コート外の主役たち ジュワン・ハワード(ヒート・アシスタントコーチ)

★DRAFT HISTORY 番外編:1977年以前のドラフトを駆け足で紹介!

★COLLEGE BIOGRAPHY 第31回:アラバマ大

★FRONT LINE 情報最前線

★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ

★バックナンバー&次回予告



[ビッグポスター]

ステフィン・カリー(ウォリアーズ)

マヌ・ジノビリ(スパーズ)