最新号

2018年11月号

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定価880円（税込）／A4変
2018年9月25日発売

［特集］
ＮＢＡ全30チーム
名門度完全診断

※一部地域によって発売日が異なります
   ご了承ください
［巻頭特集］
～Road to Glory～
Ｌｏｓ Angeles LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
レブロン加入で名門復活へ――

［SPECIAL STORY］
新生レイカーズの現在地


NEW POWER CHECK
戦力分析


［RISING STAR BIOGRAPHY］
Brandon INGRAM
ブランドン・イングラム
「レイカーズの未来を担う男」




［特集］
ＮＢＡ30チーム
名門度完全診断


［SPECIAL COLUMN］
ＮＢＡの真の名門とは？

名門データ集




［特別企画］
ＮＢＡ“助っ人外国人”列伝

1946～1990　ペトロビッチ、ディバッツ、ボルetc...

1991～2000　ムトンボ、サボニス、ノビツキーetc...

2001～2010　パーカー、ジノビリ、ガソル兄弟etc...

2010～2018　アデトクンボ、ポルジンギス、シモンズetc...

トピックス集



［引退ストーリー］
Manu GINOBILI
マヌ・ジノビリ
「さらばアルゼンチンの英雄」



［来日イベントレポート］
Stephen CURRY
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）

Draymond GREEN
ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）




日本代表　ワールドカップ２次予選レポート

最新移籍情報

移籍市場用語辞典

全30チーム ＩＮ＆ＯＵＴリスト

ＢＩＧ ３シーズン＆チャンピオンシップレポート

2018-19　ユーロリーグ開幕ガイド

　


NBA Inside
〈ニューヨーク〉親友のアービングとバトラーがニックスでスーパーチームを結成？

ALL-NBA ZONE
多くの女性が活躍している現代のＮＢＡ
女性ヘッドコーチの誕生も時間の問題か


REGULARS　[連載]
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡムイミダス　ＭＪに端を発するＮＢＡとファッションの関係が進化！
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Who――コート外の主役たち　ジュワン・ハワード（ヒート・アシスタントコーチ）
★DRAFT HISTORY 番外編：1977年以前のドラフトを駆け足で紹介！
★ＣＯＬＬＥＧＥ BIOGRAPHY 第31回：アラバマ大
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）
マヌ・ジノビリ（スパーズ）