最新号

2018年9月号

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定価880円（税込）／Ａ4変
2018年7月25日発売

【巻頭特集】
2018-19シーズン　ＮＢＡ全30チーム
最新陣容チェック

【巻頭特集】
2018-19シーズン　ＮＢＡ全30チーム
最新陣容チェック



2018移籍ダイジェスト
レブロン、レナード、カズンズ、ジョーダン、パーカー etc


[SPECIAL STORY]
LeBron JAMES
レブロン・ジェームズ（キャバリアーズ→レイカーズ）
「キングがレイカーズを選んだ理由」


Paul GEORGE
ポール・ジョージ（サンダー）
「想定外だったサンダー残留」


東西勢力図診断
「レブロンの移籍で来季の勢力図はどう変わる？」


[TEAM STORY]
LOS ANGELES LAKERS
ロサンゼルス・レイカーズ
「レブロン獲得で“覇権奪回計画”の第一弾が完了」

GOLDEN STATE WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
「他の誰よりも“貪欲”な王者」


チーム別戦力チェック



【第２特集】
ＮＢＡドラフト2018　選手名鑑

№１　ディアンドレ・エイトン（サンズ）

№２　マービン・バグレー三世（キングス）

№３　ルカ・ドンチッチ（ホークス→マーベリックス）

№４　ジャレン・ジャクソンJr.（グリズリーズ）

№５　トレイ・ヤング（マーベリックス→ホークス）

№６　モハメド・バンバ（マジック）
№７　ウェンデル・カーターJr.（ブルズ）
№８　コリン・セクストン（キャバリアーズ）


その他の１巡目指名選手


２巡目指名選手




サマーリーグ通信簿


渡邊雄太サマーリーグレポート


2018 NBAアウォード


チーム別ＦＡリスト


移籍市場用語辞典


2017-18シーズン チーム別記録集


日本代表 ワールドカップ１字予選レポート




NBA Inside
〈ニューヨーク〉プーマがＮＢＡでの“復権”を目指し、ジェイ・Ｚを招聘


REGULARS　[連載]
★ＮＢＡ珍百景　リーグきってのリングコレクター　スティーブ・カーの軌跡
★SOLE＆SOUL　ＵＡ ＣＵＲＲＹ ２
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡムイミダス　レブロン率いるレイカーズはＩＱ＆ショータイムで戦う⁉
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★ALL-NBA ZONE ウォリアーズの“一強状態”を解消するためにリーグはシステムを変える必要があるのか
★Who's Who――コート外の主役たち　サルナス・ヤシケビシャス （ザルギリス・カウナスＨＣ）
★DRAFT HISTORY 第33回：1980年
★ＣＯＬＬＥＧＥ BIOGRAPHY 第29回：ジョージア工科大
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
ルカ・ドンチッチ（マーベリックス）
日本vsオーストラリア