最新号

2018年8月号

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定価880円（税込）／A4変
2018年6月25日発売

［巻頭特集］
ＮＢＡファイナル2018完全レポート

[巻頭特集]
WARRIORS vs CAVALIERS
ＮＢＡファイナル2018完全レポート


[CHAMPION STORY]
GOLDEN STATE WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
「絶体絶命の窮地を乗り越えて掴んだ“３度目”の栄冠」

[MVP STORY]
Kevin DURANT
ケビン・デュラント（ウォリアーズ）
「最強軍団を築いた“最後のピース”」


再び頂点を極めた誇り高き戦士たち

ファイナル・コメント集

ゲームレポート


[LOSER STORY]
CLEVELAND CAVALIERS
クリーブランド・キャバリアーズ
「屈辱の４連敗を喫した本当の理由」

[PICK UP PLAYER]
LeBron JAMES
レブロン・ジェームズ（キャブズ）
「惨敗でキャブズ残留は風前の灯？」


ウォリアーズvsキャバリアーズ激闘史

ファイナル・シューズ博覧会

ファイナルトピックス



[カンファレンス決勝レポート]
セルティックス×キャバリアーズ

ロケッツ×ウォリアーズ

[SPECIAL STORY]
HOUSTON ROCKETS
ヒューストン・ロケッツ
「王者打倒への確かな手応え」

プレーオフ全結果＆記録集


[特集]
Memories of 2017-18
2017-18 レギュラーシーズン回想録

10/11月：セルティックス＆ロケッツ快進撃 etc...

12月：ウォリアーズ復調、サンダー＆ウルブズ上昇 etc...

１月：キャブズ低迷、グリフィンがピストンズへ etc...

２月：大盛況のオールスター、キャブズ大改革 etc...

３/４月：シクサーズ躍進、混迷を極めるウエスト etc...

2017-18 ユニフォームコレクション


[2018 移籍マーケット]
注目ＦＡ＆トレード候補格付けファイル

ＳＦ：レブロン、ジョージ、レナード etc...

Ｃ：カズンズ、ジョーダン、カペラ etc...

ＰＦ：ゴードン、ランドル、パーカー etc...

ＰＧ：トーマス、ロンド、ペイトン etc...

ＳＧ：エバンス、ラビーン、レディック etc...

ＨＣ人事最前線

チーム別ＦＡリスト


B. LEAGUE FINAL 2017-18 REPORT

B. LEAGUE 2017-18 RESULT

2017-18 SEASON NBA AWARDS


[来日インタビュー]
Danny GREEN
ダニー・グリーン（スパーズ）
「スパーズはファミリーであり、プロフェッショナルなグループだ」



NBA Inside
〈ニューヨーク〉日本バスケ界期待の星がＮＢＡ入りに向け本格始動

REGULARS　[連載]
★ＮＢＡ珍百景　リーグきってのリングコレクター　スティーブ・カーの軌跡
★SOLE＆SOUL　ＵＡ ＣＵＲＲＹ ２
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★ＮＢＡムイミダス　ウェイドが残留していればキャブズの４連敗はなかった!?
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Who イゴール・ココスコフ（サンズ新ＨＣ）
★DRAFT HISTORY 第32回：2011年
★ユーロリーグ・ファイナル４レポート
★ＣＯＬＬＥＧＥ BIOGRAPHY 第28回：ＵＮＬＶ
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

[ビッグポスター]
ケビン・デュラント（ファイナルＭＶＰ）
ウォリアーズ（2018ＮＢＡチャンピオン）