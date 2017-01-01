最新号
2018年2月号
[巻頭特集]
セルティックス大解剖
※一部地域は発売日が異なります。
[巻頭特集]
セルティックス大解剖
快進撃を続ける名門を徹底研究！
[TEAM STORY]
再び輝きを放ち始めた名門
[COACH BIOGRAPHY]
ブラッド・スティーブンス
[VIRTUAL BATTLE]
vsキャバリアーズ／vsウォリアーズ
[FRANCHISE HISTORY]
セルティックス球団史1946-2017
[SPECIAL INTERVIEW]
Kyrie IRVING
カイリー・アービング（セルティックス）
「名門復活のカギを握る男」
[第２特集]
ＮＢＡ永久欠番大全
[識者コラム]
NBA永久欠番回想録
[背番号別永久欠番選手紹介]
#00－5 ／ビラップス、アイバーソン、キッド……etc
#6－11 ／J・アービング、マラビッチ、コビー……etc
#12－18／ストックトン、チェンバレン、ロバートソン……etc
#19－23／ダンカン、ベイラー、ジョーダン……etc
#24－31／コビー、M・マローン、ミラー……etc
#32－34／マジック、K・マローン、シャック……etc
#35－43／ルイス、アンセルド、ウォージー……etc
#44－55／ウエスト、ロビンソン、ムトンボ……etc
[Who's NEXT?]
未来の欠番候補たち
[全リスト公開]
全30チーム永久欠番一覧
[SPECIAL INTERVIEW]
LeBron JAMES
レブロン・ジェームズ（キャバリアーズ）
「俺は今後もレベルアップし続けたい。
だから、自分の限界を作らないようにしているんだ」
[第３特集]
U-25限定
新世代の主役たち
[識者コラム]
“若手戦国時代”を制するのは誰だ？
[年代別主役候補紹介]
Age25／アービング、ゴベア、バーンズほか
Age24／デイビス、ビール、ドラモンドほか
Age23／アデトクンボ、エンビード、ランドルほか
Age22／ポルジンギス、タウンズ、ウィギンズほか
Age21／シモンズ、ブッカー、ラッセルほか
Age20／ボール、イングラム、マルッカネンほか
Age19／テイタム、フルツほか
[SPECIAL INTERVIEW]
Kristaps PORZINGIS
クリスタプス・ポルジンギス（ニックス）
「少なくとも１回はチャンピオンシップを勝ち取りたい。
それが僕の目標だ」
TRADE RUMORS
移籍のウワサ
[スーパー中学生インタビュー]
田中力
（横浜ビー・コルセアーズ U15）
「いつかＮＢＡのコートに立ちたい」
NBA Inside
〈ニューヨーク〉各所から不満が続出している“ワン＆ダン”が廃止の方向へ
REGULARS [連載]
★佐々木クリスのスタッツ研究所
★ＮＢＡムイミダス スパーズ流の王道を行く地味＆いぶし銀のレナード
★ＮＢＡ珍百景 ＮＢＡ銅像コレクション
★SOLE＆SOUL エアズーム・T-BUG フライト
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Who――コート外の主役たち ロジャー・メイソンJr.（BIG３コミッショナー）
★全30チーム月間レポート
★DRAFT HISTORY 第27回：1982
★EURO LEAGUE ユーロリーグ・ダイジェスト
★渡邊雄太 月間レポート
★八村塁 ＮＣＡＡ２年目レポート
★カレッジバスケットボール通信
★COLLEGE BIOGRAPHY 第24回：ヒューストン大
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[付録]ビッグポスター
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）
ベン・シモンズ（シクサーズ）
[巻頭特集]
セルティックス大解剖
快進撃を続ける名門を徹底研究！
[TEAM STORY]
再び輝きを放ち始めた名門
[COACH BIOGRAPHY]
ブラッド・スティーブンス
[VIRTUAL BATTLE]
vsキャバリアーズ／vsウォリアーズ
[FRANCHISE HISTORY]
セルティックス球団史1946-2017
[SPECIAL INTERVIEW]
Kyrie IRVING
カイリー・アービング（セルティックス）
「名門復活のカギを握る男」
[第２特集]
ＮＢＡ永久欠番大全
[識者コラム]
NBA永久欠番回想録
[背番号別永久欠番選手紹介]
#00－5 ／ビラップス、アイバーソン、キッド……etc
#6－11 ／J・アービング、マラビッチ、コビー……etc
#12－18／ストックトン、チェンバレン、ロバートソン……etc
#19－23／ダンカン、ベイラー、ジョーダン……etc
#24－31／コビー、M・マローン、ミラー……etc
#32－34／マジック、K・マローン、シャック……etc
#35－43／ルイス、アンセルド、ウォージー……etc
#44－55／ウエスト、ロビンソン、ムトンボ……etc
[Who's NEXT?]
未来の欠番候補たち
[全リスト公開]
全30チーム永久欠番一覧
[SPECIAL INTERVIEW]
LeBron JAMES
レブロン・ジェームズ（キャバリアーズ）
「俺は今後もレベルアップし続けたい。
だから、自分の限界を作らないようにしているんだ」
[第３特集]
U-25限定
新世代の主役たち
[識者コラム]
“若手戦国時代”を制するのは誰だ？
[年代別主役候補紹介]
Age25／アービング、ゴベア、バーンズほか
Age24／デイビス、ビール、ドラモンドほか
Age23／アデトクンボ、エンビード、ランドルほか
Age22／ポルジンギス、タウンズ、ウィギンズほか
Age21／シモンズ、ブッカー、ラッセルほか
Age20／ボール、イングラム、マルッカネンほか
Age19／テイタム、フルツほか
[SPECIAL INTERVIEW]
Kristaps PORZINGIS
クリスタプス・ポルジンギス（ニックス）
「少なくとも１回はチャンピオンシップを勝ち取りたい。
それが僕の目標だ」
TRADE RUMORS
移籍のウワサ
[スーパー中学生インタビュー]
田中力
（横浜ビー・コルセアーズ U15）
「いつかＮＢＡのコートに立ちたい」
NBA Inside
〈ニューヨーク〉各所から不満が続出している“ワン＆ダン”が廃止の方向へ
REGULARS [連載]
★佐々木クリスのスタッツ研究所
★ＮＢＡムイミダス スパーズ流の王道を行く地味＆いぶし銀のレナード
★ＮＢＡ珍百景 ＮＢＡ銅像コレクション
★SOLE＆SOUL エアズーム・T-BUG フライト
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★Who's Who――コート外の主役たち ロジャー・メイソンJr.（BIG３コミッショナー）
★全30チーム月間レポート
★DRAFT HISTORY 第27回：1982
★EURO LEAGUE ユーロリーグ・ダイジェスト
★渡邊雄太 月間レポート
★八村塁 ＮＣＡＡ２年目レポート
★カレッジバスケットボール通信
★COLLEGE BIOGRAPHY 第24回：ヒューストン大
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB From SNS 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告
[付録]ビッグポスター
ステフィン・カリー（ウォリアーズ）
ベン・シモンズ（シクサーズ）