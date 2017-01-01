最新号

2017年12月号

561_ext_01_0_S.jpg
定価880円（税込）／Ａ4変
2017年10月25日発売

[特集]
スーパーチーム徹底比較

[特集]
The Power Of "Super Team"
スーパーチーム徹底比較

[TEAM STORY]
Golden State WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ

Oklahoma City THUNDER
オクラホマシティ・サンダー

Houston ROCKETS
ヒューストン・ロケッツ

Boston CELTICS
ボストン・セルティックス

Cleveland CAVALIERS
クリーブランド・キャバリアーズ

[識者コラム]
スーパーチーム結成が優勝のための最適解

スーパーチームの実績調査

[SPECIAL INTERVIEW]
Dwyane WADE
ドゥエイン・ウェイド（キャバリアーズ）

Carmelo ANTHONY
カーメロ・アンソニー（サンダー）


[第２特集]
全30チームパワーチェック

チーム別戦力分析

[現地ライターが語る]
東西シーズン展望座談会

[BIOGRAPHY]
Giannis ANTETOKOUNMPO
ヤニス・アデトクンボ（バックス）

[TEAM STORY]
Philadelphia 76ERS
フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

個人タイトル予想

全30チームIN&OUTリスト

注目FAリスト

カレッジバスケットボール開幕ガイド

［現地在住ライターがＮＢＡの裏側を鋭くえぐる！］

NBA INSIDE
ニューヨーク――オールスターの改革案が発表！ 東西対抗を廃しドラフトを導入

REGULARS　[連載]
★ＮＢＡムイミダス 一見強そうなキャブズは感情論的に問題あり？
★ＮＢＡ珍百景　心機一転！　今季のイメチェン選手たち
★SOLE＆SOUL　CRAZYLIGHT BOOST 2 クレイジーライトブースト2
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★EURO LEAGUE ユーロリーグ・ダイジェスト
★COLLEGE BIOGRAPHY 第22回：カリフォルニア大
★Who's Who――コート外の主役たち　フランク・ハンブレン（元アシスタントコーチ）
★DRAFT HISTORY　第25回：1989
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB 読者のページ
★バックナンバー＆次回予告

※今月号より、一部選手の表記を変更いたしました。

 