最新号

2017年10月号

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定価880円（税込）／Ａ4変
2017年8月25日発売

[特集]
ＮＢＡ超速選手名鑑

※一部地域によって発売日が異なります。
　 ご了承ください。
[特集]
全30チームの最新布陣を徹底チェック！
2017-18シーズン
NBA超速選手名鑑


[来日記念インタビュー]
Kyrie IRVING
カイリー・アービング
「揺るぎない自信」

[SPECIAL STORY]
CLEVELAND CAVALIERS
クリーブランド・キャバリアーズ
「アービングの移籍要求で強豪に激震」


THE UNBALANCED LEAGUE
拡大する東西格差　なぜウエストにスターが集結するのか？


最新移籍情報2017

オフシーズン写真館

2017-18シーズン　全試合日程

サラリー＆契約ルール入門講座



［現地在住ライターがＮＢＡの裏側を鋭くえぐる！］
NBA INSIDE
ニューヨーク――元MVPのデリック・ローズはキャブズ移籍で復活できるか？
ロサンゼルス――レブロン獲得を実現するためのレイカーズの具体的なプラン

REGULARS　[連載]
★ＮＢＡムイミダス レブロンと決別宣言したアービングの行先はLA？
★ＮＢＡ珍百景　NBAアフリカゲーム2017
★SOLE＆SOUL　KYRIE1　カイリー１
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★COLLEGE BIOGRAPHY 第20回：ウェイクフォレスト大
★Who's Who――コート外の主役たち　スコット・ペリー（ニックスGM）
★DRAFT HISTORY　第23回：1983
★FRONT LINE 情報最前線
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★バックナンバー＆次号予告