最新号

2017年9月号

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定価880円（税込）／Ａ4変
2017年7月25日発売

[特集]
2017-18シーズン　ＮＢＡ全30チーム
最新補強診断

[特集]
今オフの移籍情報を反映！
2017-18シーズン　ＮＢＡ全30チーム
最新補強診断

移籍ダイジェスト
C・ポール（ロケッツ→クリッパーズ）、P・ジョージ（ペイサーズ→サンダー）、
G・ヘイワード（ジャズ→セルティックス）、P・ミルサップ（ホークス→ナゲッツ）etc....

全30チーム夏の補強採点

[SPECIAL STORY]
HOUSTON ROCKETS
ヒューストン・ロケッツ
「ポールを獲得し強豪の仲間入りに成功」

OKLAHOMA CITY THUNDER
オクラホマシティ・サンダー
「ジョージ獲得の賭けは吉と出るのか？」

MINNESOTA TIMBERWOLVES
ミネソタ・ティンバーウルブズ
「プレーオフ候補に躍り出た若武者集団」

BOSTON CELTICS
ボストン・セルティックス
「ヘイワードはファイナル出場の最後の１ピースなのか？」


[第２特集]
ＮＢＡ DRAFT 2017 選手名鑑

Pick1　マーケル・フルツ（シクサーズ／PG）

Pick2　ロンゾ・ボール（レイカーズ／PG）

Pick3　ジェイソン・テイタム（セルティックス／SF）

Pick4　ジョシュ・ジャクソン（サンズ／SF）

Pick5　デアーロン・フォックス（キングス／PG）

Pick6　ジョナサン・アイザック（マジック／SF）

Pick7　ラウリー・マルケネン（ウルブズ→ブルズ／PF）

Pick8　フランク・ニリキナ（ニックス／PG）

その他の１巡目指名選手

２巡目指名選手

[PROSPECT INTERVIEW]
Lonzo BALL 
ロンゾ・ボール（UCLA→レイカーズ）
「１年目からプレーオフに進出することが、俺の絶対の目標だ」



[OTHERS]
BIG３レポート

2016-17NBAアウォード

サマーリーグ通信簿

チーム別FAリスト

移籍市場用語辞典

2016-17シーズンチーム別記録集


［現地在住ライターがＮＢＡの裏側を鋭くえぐる！］
NBA INSIDE
ニューヨーク――ニックスとジャクソンが決別　“名将”が犯した過ちを探る

REGULARS　[連載]
★ＮＢＡムイミダス ムイミダス的来季注目チームは７フッターが揃ったキングス
★ＮＢＡ珍百景　ウォリアーズ優勝パレード
★SOLE＆SOUL　KDⅤ
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★COLLEGE BIOGRAPHY 第19回：オハイオ州立大
★Who's Who――コート外の主役たち　ジェリー・ウエスト（クリッパーズ・コンサルタント）
★DRAFT HISTORY　第22回：2000
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