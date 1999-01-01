最新号

2017年7月号

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定価880円（税込）／Ａ4変
2017年5月25日発売

[巻頭特集]
ファイナル英雄列伝

[巻頭特集]
THE HEROES of the NBA FINALS
ファイナル英雄列伝

✩ファイナルMVPヒストリー

✩NBAファイナル悲話

✩名場面集

✩ファイナルトピックス

✩名脇役

✩頂上決戦未到達のスターたち

✩幻のファイナルMVP

✩1947-2016ファイナル結果＆記録集

[第２特集]
プレーオフ2017詳報
1stラウンド～カンファレンス準決勝までの決戦をカバー

[第３特集]
2017先取り移籍マーケット

[SPECIAL STORY]
GOLDEN STATE WARRIORS
ゴールデンステイト・ウォリアーズ

[引退特集]
Paul PIERCE
ポール・ピアース


[ドラフト特集]
2017ドラフト候補生名鑑


［現地在住ライターがＮＢＡの裏側を鋭くえぐる！］
NBA INSIDE
ニューヨーク――エース、カーメロの放出をついにジャクソンが決断!?
ロサンゼルス――名門レイカーズを復帰させるウルトラＣのプランとは？



REGULARS　[連載]
★ＮＢＡムイミダス 小兵のトーマスを大抜擢したエインジ・マジックに注目！
★SHOE MANIA 最新スニーカー情報
★DUNKIN’ TOPICS ＮＢＡをメインにホットな話題を直輸入
★EURO LEAGUE　ユーロリーグダイジェスト
★COLLEGE BIOGRAPHY 第17回：シンシナティ大
★Who's Who――コート外の主役たち　マイク・ダントーニ（ロケッツHC）
★DRAFT HISTORY　第20回：1999
★FRONT LINE 情報最前線
★6th MAN CLUB 読者のページ
★バックナンバー＆次号予告